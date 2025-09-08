參選國民黨主席須備1320萬 鄭麗文：我老公說沒問題

前立委鄭麗文（左）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（右）訪問。（圖由「千秋萬事」節目提供）

2025/09/08 09:33

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，參選人須繳交領表登記費20萬元、選舉作業費300萬元，並另繳納保證金1000萬元（可開立本票），參選人之一、前立委鄭麗文今日被問到是否已備妥費用，鄭麗文說，「我問我老公，1320萬，我老公說沒問題，就是這樣子，我們自己家裡就可以準備好」。

鄭麗文今日接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，王淺秋說，她聽到外面有傳言說，聽說鄭麗文湊不到一千萬？對此，鄭麗文表示，怎麼會有這種無聊的消息，她不會因為錢的關係退選的，通通都準備好了，當然包括錢；另也有人質疑鄭麗文黨費還未繳足，鄭麗文詫異表示，黨費早就繳足了。

鄭麗文表示，在準備參選黨主席時，當然會先搞清楚參選的相關規定，因為這次很多規定，都與過去不一樣，很多人搬出很多陰謀論，她都不想要想那麼多，當然其中一項就是經費的部分，這些她覺得都是其次的，首先就是把所有條件、資源準備齊全，「我問我老公，1320萬，我老公說沒問題，就是這樣子，我們自己家裡就可以準備好」。

鄭麗文說，她早就跟大家說過很多次她準備好了，不要懷疑，尤其黨中央不要懷疑，很多人也不需要在外面放話，說她這個錢、那個錢湊不齊，「大家都好擔心我沒錢，那你們可以捐阿，我的臉書上有帳號，大家可以捐，我們很需要更多的經費」。

鄭麗文還說，也不要擔心她的選舉資格，不需要擔心也不需要對外放話，這樣就有點無聊了，「倒是你們去修改選舉時程，中間動很多手腳，那這些我也覺得不必要，開大門走大路，既然大家口口聲聲說自己是泱泱大黨，就應該做出大黨的風範來，不要讓外人看笑話。」

鄭麗文強調，「不要擔心鄭麗文的選舉資格，不要擔心鄭麗文的參選決心，不要懷疑鄭麗文勝選的信心」。過去這段時間，她說得到大家的支持，也不是空話，現在已經開始跑行程，很多政論節目都先推掉，這星期走下來，感受到很多溫暖的鼓勵及支持，還有大家的熱情，其中也有很多是主動找上來說要支持她的，包括過去認識或不認識的中央委員，他們都很熱情的支持及拉票動員，大家是自動自發，各自用自己的努力及影響力。

鄭麗文提到，她已經成立黃埔後援會，也去陸軍官校校友會發表政見，得到大家一致的讚賞及支持，積極努力尋求支持，「怎麼感覺到好像只有我一人認真在選？或許其他同志也有在努力，只是我沒有碰到」。

王淺秋詢問，前中廣董事長趙少康說，前台北市長郝龍斌若不選，他就參選，目前看起來郝龍斌參選機率蠻高的？對此，鄭麗文表示，她絕對不會去攻擊黨內同志，關心黨是好事，若願意參選，大家就在公開的平台上面，用政見、過去的政治表現、政治上的人品及人格，來接受黨員的檢驗。

鄭麗文認為，郝龍斌會不會參選，是他自己的決定，他還沒宣布前，也不好意思幫他宣布或不宣布，不希望在這邊讓大家看到「國民黨又來了」，又上演宮廷大戲，醬缸文化又開始了，好不容易在726、823之後士氣回升的時候，在未來有艱困選戰的時候，又開始上演一齣老戲碼。

至於未來如何籌措國民黨的經費？鄭麗文表示，絕對不會讓大家巧婦難為無米之炊，會努力募款，台灣人民、全球華人對國民黨有期待的時候，他們就會願意捐錢，一定會把募來的錢，一毛不少用在黨的發展，黨工、黨員的身上，現在還有很多人被起訴中，官司纏身，甚至羈押在牢裡，怎麼可對自己的黨工因為政治事件被羈押、起訴，不聞不問？她絕對不是這種人，一定會照顧每一位黨員、黨工，全力去募款。

