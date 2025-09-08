為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    阻中國「灰色地帶」侵擾推海纜七法 行政院：還在盤整中

    賴清德總統接受本報專訪表示，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等三面向提升海纜防護韌性。（資料照）

    2025/09/08 09:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，賴總統接受本報專訪時表示，政院將推海纜七法，監管中國可疑船隻並與國際合作，對此政院人士今天僅表示，有關海纜七法推動，政院已進行一定程度的討論，目前還在盤整當中，未來會在定案後適時對外說明。

    賴總統接受本報專訪時表示，現在我們的國家安全單位，已經有把中國，好比說參與軍演過的油輪、貨輪，或是曾經劃破海底電纜的這些船隻都有列案、特別監管；第二，我們最近會提出保護海底電纜相關的七部法律、七個子法，目前行政院正在討論。不久之後就會公布；第三，除了我們本身的努力，我們也跟國際合作，因為海底電纜不是只有台灣用。

    賴總統指出，台灣已經是一個非常國際化的國家，跟國際之間的連結是非常密切的，所以即便它是直接聯繫到台灣，主要是台灣在使用，但是會影響到國際的合作、國際的通訊。另外就是，國際社會也看到，中國不是只有在台灣的海域去影響海底電纜，在其他國家的海域也有，所以目前我們在進行國際合作，共同防杜這樣的問題。

