訪法國聽見學生讀「ㄅㄆㄇ」 高市議會考察團備感親切

2025/09/08 08:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會考察團拜訪法國亭林中文學校，在外國看到繁體中文教學、聽見學生讀「ㄅㄆㄇ」，讓議員們備感親切；帶團的副議長曾俊傑指出，感謝海外教師推廣台式華語的努力，也盼透過語言跟文字多介紹高雄。

曾俊傑率江瑞鴻、陳善慧、朱信強等15位議員日前專程拜訪法國亭林中文學校，受到校長楊馥吟及華語文老師熱情迎接，台灣首位女性駐法國代表郝培芝也特地到場，與訪團交流法國當地推廣台式華語的故事。

郝培芝說明，法國社會對中文充滿好奇與興趣，台灣則透過語言學習迎向世界，亭林中文學校扮演重要角色，讓國內外學子在語言學習過程中與台灣建立緊密連結。

楊馥吟指出，學校堅持以「繁體中文」、「ㄅㄆㄇ注音符號」，傳授最原汁原味的台式華語，另有音樂、武術、英文、藝術及線上等多元課程，讓學員從不同管道了解台式文化；每年還和高雄文藻外語大學合作，安排3名學生到法國實習，他希望有機會能擴大到5位，藉由實習課程擴展學生國際視野。

曾俊傑表示，近年高雄與法國交流熱絡，未來可與雙方在師生互訪、文化語言夏令營等領域展開更多合作，感謝海外教師推廣台式華語的努力，也盼透過語言跟文字多介紹高雄；議員們則建議高雄市議會與當地議會簽訂MOU加深實質交流，以及納入更多元的台灣特色於課程中，如護國神山台積電、港都經濟、智慧城市等。

僑委會於2021年於全球推動設立台灣華語文學習中心，創立36年的亭林中文學校於2021年成立為法國第一間學習中心，提供當地18歲以上主流人士生活、工作與商業華語等專業課程，讓世界更多人感受「台灣腔」華語的魅力。

高市議會考察團拜訪法國亭林中文學校，了解學校教授台式華語的用心。（高市議會提供）

在法國的校園裡看到繁體字課本讓高市議員感到親切。（高市議會提供）

