英記者不滿台灣政治干預媒體 波蘭網紅嗆往事：被司法認證的肥貓

2025/09/08 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國籍記者艾永青（Ed Moon）曾在文化部公營英語媒體《TaiwanPlus》擔任編輯部高階主管，離職返回英國後日前發文指控台灣政治干預媒體、民進黨政府操作大罷免，才舉家離台。時常在社群分享國際時事分析的波蘭籍YouTuber「斯坦」在他的臉書粉專《新聞硬邦邦》指出，由於過去他曾因批評《TaiwanPlus》反被告加重毀謗，而這位艾永青就是當初提告失敗的媒體人。

斯坦在8月6日時曾發文指出，公視《TaiwanPlus》的人曾經因為他監督其新聞專業，反過來提告加重誹謗，最後他獲得不起訴處分，斯坦對此直言：「沒想到一個也屬於媒體人的人想這樣玩弄法律，而且是台灣『公視』的媒體人。感謝台灣司法還給我跟台灣的言論自由一個清白，TaiwanPlus News你們真的很丟臉，侮辱媒體行業。」

在艾永青發文宣布離台，並批評台灣政治干預媒體、民進黨操作大罷免、台灣社會環境走向偏激極端之後，斯坦8日上午發文點名艾永青，就是當初「公視那位對我暗中提告加重誹謗失敗的公視媒體人」。斯坦強調：「等於他自己讓台灣司法認證自己是『肥貓』。」並附註「不起訴書裡面有提到，所以這位苦主別再來暗告」。

斯坦直言：「說『掌權者應受檢視』，那我一個小小自媒體人檢視你這個公視聘用的『肥貓』專業度、報導內容、報導流量KPI的時候，你怎麼會提告我刑事加重誹謗？你知道你作法很陰險嗎？請問我是民進黨嗎？請問我一個波蘭人是極端納粹嗎？怎麼不敢說實話啦。」並說：「我現在看其他中O傳聲筒跟藍營立委怎麼上這台車～」

斯坦也在留言處「呼叫」國民黨立委翁曉玲：「請問翁曉玲大立委，我這個小小的YouTuber沒有在台灣擔任公職的人的言論自由，能不能為我也抱不平一下呢？我被這個英國白左肥貓用刑事濫訴嚇到了，我好害怕喔～。」

