為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳佩琪稱柯交保後想探視母親 周玉蔻：稱柯不願交保是黃國昌一廂情願

    周玉蔻指出，柯文哲「根本沒有不願交保」，而黃國昌5日「在國外PO文」所指出的「擔心」，似乎是黃國昌個人主觀「一廂情願」。（資料照）

    周玉蔻指出，柯文哲「根本沒有不願交保」，而黃國昌5日「在國外PO文」所指出的「擔心」，似乎是黃國昌個人主觀「一廂情願」。（資料照）

    2025/09/08 08:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，民眾黨主席黃國昌6日返台後、昨（7日）出面接受媒體聯訪，痛斥7000萬元保金「天理何在」，強調他已交代律師，不管用什麼方法都要說服柯出來。名嘴周玉蔻7日晚間在臉書發文指出，柯文哲根本沒有不願交保，黃國昌5日在臉書發文指出的「擔心」，只是黃在「一廂情願」。

    周玉蔻指出，柯文哲妻子陳佩琪7日下午表示，柯文哲的律師和她說，柯8日交保後第一件事是要去新竹探視柯媽媽，由此看來，柯文哲「根本沒有不願交保」。周玉蔻提及黃國昌5日的臉書發文內容，黃聲稱：「我更擔心的是，主席不會願意接受法院要求如此高的交保金額......」強調「先救出主席最重要」，希望柯文哲能「點頭接受」。

    周玉蔻質疑，黃國昌5日「在國外PO文」所指出的「擔心」，似乎是黃國昌個人主觀「一廂情願」，加上黃國昌今天聲稱他有交代律師，不論用什麼方法就是要說服柯文哲，周玉寇笑說：「到底是在說什麼？『二度蜜月』出國回來有時差嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播