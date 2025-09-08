陳佩琪稱柯交保後想探視母親 周玉蔻：稱柯不願交保是黃國昌一廂情願

周玉蔻指出，柯文哲「根本沒有不願交保」，而黃國昌5日「在國外PO文」所指出的「擔心」，似乎是黃國昌個人主觀「一廂情願」。（資料照）

2025/09/08 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，民眾黨主席黃國昌6日返台後、昨（7日）出面接受媒體聯訪，痛斥7000萬元保金「天理何在」，強調他已交代律師，不管用什麼方法都要說服柯出來。名嘴周玉蔻7日晚間在臉書發文指出，柯文哲根本沒有不願交保，黃國昌5日在臉書發文指出的「擔心」，只是黃在「一廂情願」。

周玉蔻指出，柯文哲妻子陳佩琪7日下午表示，柯文哲的律師和她說，柯8日交保後第一件事是要去新竹探視柯媽媽，由此看來，柯文哲「根本沒有不願交保」。周玉蔻提及黃國昌5日的臉書發文內容，黃聲稱：「我更擔心的是，主席不會願意接受法院要求如此高的交保金額......」強調「先救出主席最重要」，希望柯文哲能「點頭接受」。

周玉蔻質疑，黃國昌5日「在國外PO文」所指出的「擔心」，似乎是黃國昌個人主觀「一廂情願」，加上黃國昌今天聲稱他有交代律師，不論用什麼方法就是要說服柯文哲，周玉寇笑說：「到底是在說什麼？『二度蜜月』出國回來有時差嗎？」

