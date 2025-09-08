不只北市和平高中！南投某國小師被爆 播館長吹捧中共閱兵片

館長9/3當天特地起早直播看中共閱兵，南投竟有教師在課堂上播放館長大讚解放軍閱兵大典的影片。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/09/08 00:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立和平高中近日爆出有廖姓英文老師在高三課堂上播放中國九三大閱兵的影片，有學生反映不妥，卻被老師嗆「不喜歡可以離開教室」。反紫光奇遊團成員許美華7日深夜爆料，南投也有國小出現舔共教師，上課時播放網紅「館長」陳之漢吹捧解放軍閱兵大典的影片。

許美華5日在臉書分享和平高中廖姓教師上課播九三大閱兵影片還嗆學生的事情，掀起熱烈討論。該篇文釣出曾被廖師教過的和平高中畢業生留言：「我是和平高中畢業的學生，這個老師就是我當時高三的英文老師，她無數次在課堂上對班上學生說『中國是多麼的進步』、『台灣應該向中國學習』等等與課堂主題無關的洗腦言語。最噁心的是在她被隔壁班同學檢舉後，這位廖老師還到每個任教的班級威脅所有學生，誰敢再檢舉她被她發現，就會讓對方『好看』，真的非常噁心、瀆職！學生們不願意聽她洗腦或是質疑她的做法，她還會說是同學不認真上課沒有上進心……」

請繼續往下閱讀...

許美華7日深夜又於臉書PO文，「教育第一線的現場，到底有多少老粉紅老師，整天在為匪宣傳、洗腦我們的下一代？請教育部正視！一場中共九三閱兵，脆上無數粉紅水軍洗一片軍容壯盛也就算了，學校老師也拿中共閱兵影片洗腦學生，完全無視這些閱兵展示的就是準備未來攻擊台灣的武器。」

接著她加碼爆料，「拿中共九三閱兵洗腦學生的老師，還不只台北的和平高中。這是南投的某國小老師。以下情節，徵得投二游顥罷團志工隊長石老師同意，對外公開。他的孩子還小，只是小學生。石老師說，比在課堂上播放中共閱兵影片更可悲的是，在課堂上播放館長評論中共閱兵的影片！館長已經是中共代言人了，南投這位小學老師有沒有太誇張？石老師說，孩子的老師經常在課堂播放來自中國的簡體字幕影片，他已經寫信給教育部長信箱，希望教育部能夠重視。」

將這件事披露給許美華知道的石老師也現身留言，「希望教育部國教署可以制定出明確的課堂補充教材指引，不該出現在課堂上的影片，應該明確定義出來。還有幼稚園學生唱抖音歌這件事，都已經講好幾年了，至少公幼和準公幼可以由主管機關處理吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法