中國若敢犯台 前英國首相強生：台灣人將奮起抵抗 也不會孤軍奮戰

〔國際新聞中心／綜合報導〕上月初訪問台灣的前英國首相強生（Boris Johnson），6日在英國「每日郵報」（Daily Mail）的專欄中指出，他在訪台時與來自政治、外交與商業界的菁英座談，他們向強生表示，即使犧牲生命也要阻止中國掐住西方的科技命脈，「如果真的爆發戰爭，我深信台灣人一定會奮起抵抗，而且我也不相信他們會孤軍奮戰。」

強生說，這群年輕人向他描述中國如何霸凌台灣，入侵的威脅日益升高，包括在網路上散播謊言帶風向、抹黑和大外宣，以及在台灣周邊水域採取極為挑釁的軍事行動，還有模擬封鎖和登陸台灣的攻擊演練。他們也提到台灣的因應方式，例如提高國防預算、加強軍事訓練等。

但強生認為，真正的核心問題並不在此，畢竟台灣只是一個僅有2300萬人口的島嶼，要對抗的卻是龐大的中國人民解放軍。強生指出，無論是北京還是華盛頓的軍事規劃者，最想知道的是一旦戰爭爆發，台灣人民將會如何回應。

強生在文中指出，中國想要拿下台灣其實並非易事。台灣距離中國至少80英里，多數海岸線都是險峻的岩岸。然而，多數軍事分析家還是認為，如果沒有外國援助，台灣遲早會被中國龐大的軍力吞噬。一旦發生這種情況，這對西方國家來說將是一場嚴重的戰略災難，因為台灣目前生產全球95％的高階晶片，而這些晶片正是人工智慧（AI）技術最關鍵、最寶貴的命脈。

此外，中國一旦控制台灣，將能突破日本與菲律賓之間的「第一島鏈」，進一步擴大將軍力投射到整個太平洋的能力。更重要的是，入侵台灣將意味著以暴力推翻一個民主政府，完全無視台灣人民的意願。事實上，中國對台灣的主權主張，根本毫無正當性。

在回顧台灣的歷史後，強生強調，由於身為台灣人的認同已經深植人心，因此習近平覺得收復台灣非常迫切，亟欲箝制台灣發聲，因為他是共產黨人，絕對無法容忍在自家門口有一個繁榮、獨立的華語民主國家存在。

強生指出，習近平曾威脅要在2027年前奪佔台灣，值得嚴肅看待，問題在於如何阻止他。美國已在法律上承諾為台灣提供武器，而任何美國總統都難以坐視失去擁有全球頂尖晶片產業的民主台灣。而一旦美國出手，英國與澳洲等國很難袖手旁觀。

強生說，一旦人民為了自由與主權挺身奮戰，他們將展現出難以擊潰的決心。台灣人想要自由，不願意接受北京統治。台灣人從香港的教訓得知，共產中國的承諾根本不可信。

強生說，我們必須祈禱戰爭永遠不會發生，整體來說他也認為發生的機率不高。但若真發生，「我相信台灣人會抵抗，而且我也不相信他們會孤軍奮戰。」

