賴清德閉門座談3小時 黨公職盼趕快決定2026桃園市長人選

兼任民進黨主席的總統賴清德（前排中）到桃園中壢出席與黨公職座談。（記者李容萍攝）

2025/09/07 21:16

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，兼任民進黨主席的總統賴清德今（7）日下午邀集桃園市黨公職在中壢區南方莊園渡假飯店舉行閉門座談，由於與會黨公職發言踴躍，賴仔細傾聽說明「希望執政貼近民意」，原訂90分鐘座談延長到3個小時。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香會後轉述，與會黨公職提出2026桃園市長人選請黨中央盡快決定，賴總統說會帶回去研議，民進黨近日已成立選對會，將會著手討論。

黃傅淑香表示，與會的立委、市議員都跟賴總統提到地方需求進行溝通，賴總統說會帶回去研議，對於所謂2026桃園市長選舉的團隊戰力，也請中央黨部、請主席能夠盡快做決定。賴總統在會議中，也將中央政府所做的福利與民生經濟政策一五一十跟地方黨公職說明，也希望黨公職可以將這些政策傳遞給更多市民知道，對於市民與年輕朋友的福利政策講很多，在這部分述說的時間花的比較多。

請繼續往下閱讀...

民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪說，賴總統剛成立新的內閣團隊，希望地方提出實際需要帶回去研議，會中也提到過去蔡英文總統到現在他持續在做的事情，包括國防安全、經濟發展還有減稅等政策，讓民眾都很有感；會中主要都是市議員還有黨公職前輩提出很多意見，賴總統每一個問題都親自回覆詢問，願意傾聽地方心聲。當然會中很多人提到桃園市長人選，希望民進黨要趕快決定出來，賴總統也有說選對會已經成立，未來會著手進行討論，但是並沒有討論到人選部分，基層希望人選能趕快出來，可以盡快布局。

民進黨桃園市議員黃瓊慧提到，賴總統親自示範如何經營基層、從基層扎根的部分，大家都收穫很多也交換很多彼此相關訊息，但她認為府院黨3個立場不一樣，要更緊密的串連，包含突破同溫層部分，民進黨為台灣人做很多的事情及很多政策，都應該透過黨公職擔任種子散播出去讓大家知道，其實民進黨為台灣做了非常多的事情。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香會後受訪。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪會後受訪。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議員黃瓊慧（右）會後受訪。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法