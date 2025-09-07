暗指柯建銘？郭國文：「為免黨內分裂」石破茂請辭有高度

2025/09/07 19:35

〔記者謝君臨／台北報導〕日本首相石破茂傍晚召開緊急記者會，正式宣布辭去自民黨總裁職務；他表示，美日關稅協議暫告一段落，任務已經完成，所以決定下台。對此，民進黨立委郭國文說，面對黨內逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是必須面對，為了「避免黨內分裂」，做出有高度的決定。此一番話也被外界解讀暗指立法院民進黨團總召柯建銘。

自民黨是日本執政黨，該黨總裁即日本首相；因此自民黨改選總裁，日相也會隨之換人。

郭國文指出，從政近40年的石破茂，在黨內連署、公開表態希望他請辭後，為了「平息黨內混亂」，預計辭掉日本首相一職。石破茂首相請辭後，日本將重新一次總裁選舉，當選人也可能立即解散國會，並尋求自民黨與其他小黨聯合執政的可能。

郭國文分析，接下來，日本政壇一定會有變動，也意味著台日的國會交流可能要暫緩，直到新首相、甚至新國會確認。

郭國文也意有所指地說，面對黨內的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是必須面對，如今他也做出對得起自己政治生涯的選擇，即便上任首相不到一年，依舊選擇請辭下台。

郭國文進一步指出，尤其，石破茂首相雖然民調止跌，但自民黨內多數政要依舊認為，對於選舉的大敗要負起政治責任，甚至發動連署希望他請辭，最終石破茂也為了「避免黨內分裂」，做出有高度的決定。

