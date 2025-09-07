為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    捷克部長層級將首度訪台 率團參與國際半導體展

    捷克科研創新部長傑尼雪克將於10日至12日率團訪台，出席Semicon Taiwan 2025國際半導體展。（圖擷自臉書）

    捷克科研創新部長傑尼雪克將於10日至12日率團訪台，出席Semicon Taiwan 2025國際半導體展。（圖擷自臉書）

    2025/09/07 19:22

    〔中央社〕捷克科研創新部長傑尼雪克（Marek Ženíšek）將於10日至12日出席Semicon Taiwan 2025國際半導體展，將率領捷克高科技企業、研究機構與大學代表團同行，並親自為展會上的「捷克館」揭幕。

    根據捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）消息，這是捷克部長層級首次訪問台灣。2名外交界消息人士皆指出，傑尼雪克此行還將會晤台灣高層官員。但部長發言人塞夫契克（Ondřej Ševčík）暫不願評論出訪細節。

    捷克外交部發言人德瑞克（Daniel Drake）表示：「科學、研究與創新領域一直是我們與台灣合作的支柱之一。此次部長出訪是為了進一步加強合作，特別是在半導體領域的高科技投資。」

    捷克在Semicon Taiwan 2025國際半導體展會上設立國家館，傑尼雪克將於10日主持開幕儀式。此次展會上，捷克查理大學（Charles University）、布爾諾理工大學（Brno University of Technology）與多家企業將參展，體現捷克與台灣在半導體領域的合作成果。

    在過去2年，台灣與捷克合作成立「供應鏈韌性中心」（Supply Chain Resilience Center, SCRC）與「先進晶片設計研究中心」（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC）等機構。

    此外，捷克也在今年3月啟動捷克半導體中心（Czech Semiconductor Centre），此為「歐洲晶片法」（European Chips Act）計畫的一部分，將協助歐洲晶片戰略自主。

    捷克是歐洲半導體供應鏈的重要一環，經濟合作暨發展組織（OECD）近期將捷克列為晶片製造技術的領先國之一，尤其在電子顯微鏡領域具優勢，全球約1/3的電子顯微鏡由捷克生產。

    SEMICON Taiwan 2025國際半導體展將有56個國家、超過1200家企業、逾4100攤位參展，17個國家館參與，全球產業領袖齊聚一堂，展示創新成果並探討未來趨勢。

