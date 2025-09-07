賴清德竹市基層黨公職座談 林志潔籲善用新媒體、即時傳遞施政亮點

總統賴清德今天到新竹市內天后宮參拜，並與竹市基層黨公職座談，參與其中的陽明交大法律學者林志潔也建議黨中央善用YT新媒體，且施政亮點成果要即時傳遞給國人。（林志潔提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德今天到新竹市內天后宮參拜後，中午與黨公職展開1.5小時的閉門座談，會中賴清德幾乎都在聽黨公職及議員們的意見，陽明交大法律學者林志潔提到，賴總統此次下鄉傾聽基層聲音，讓黨公職暢所欲言，互動相當好。她也提到現今媒體訊息傳播已轉為YT頻道形式，像黨中央的「爸媽叫我不要談政治」就受年輕人關注，建議黨中央應多擴散，另執政團隊的施政亮點及對地方挹注及補助成果應即時傳遞，可讓市民了解中央對地方重視。

林志潔說，賴總統今天多聚焦在國家安全及民生經濟和對青年弱勢照顧，但幾乎是聽基層黨公職的聲音及在地各選區的狀況分析，但未對明年的縣市長及議員選舉有太多討論，而是傾聽大家的需求與想法。她認為行政團隊這1年多做很多事，但人民卻感受不太到，建請中央能多透過新網路媒體即時傳遞，同時也要調整新媒體的擴散方式，將施政亮點與成果傳達給國人及年輕人。

另林志潔也提到大罷免期間，在野提出的普發1萬元現金特別條例，當時行政團隊若能思考用農業加倍券或弱勢照顧券等方式發放，也許可讓人感受到執政中央對國人的照顧，她認為行政團隊應善用行政資源，舉凡對地方的補助或經費的挹注等，都應即時傳遞，可透過在地議員及黨公職傳達，尤其新竹市非黨中央執政縣市，常有中央補助地方的資訊落差情形，若中央能透過在地民代傳達，可加深竹市民有感中央對地方的照顧與重視。

總統賴清德今天到新竹市內天后宮參拜，並與竹市基層黨公職座談，參與其中的陽明交大法律學者林志潔也建議黨中央善用YT新媒體，且施政亮點成果要即時傳遞給國人。（林志潔提供）

