黃國昌立院會期中跑出國遭質疑雙標惱羞罵人 律師：標準獨裁性格！

立法院新會期剛開始，黃國昌被抓包偷跑出國，律師林智群跳出來質疑曾說「立院會期中不能出國」的黃國昌雙標，黃國昌惱羞罵林智群「丟人現眼」。（記者方賓照攝）

2025/09/07 18:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院上週五（5日）裁定民眾黨前主席柯文哲7千萬交保，但現任主席黃國昌卻神隱，被網紅「四叉貓」劉宇抓包出國，引發外界討論。律師林智群批評，本月1日立法院展開新會期，黃國昌過去曾直播罵「立院會期中不能出國」，現在自己卻做了壞示範，質疑雙標「昌能你不能」，黃國昌今天（7日）則回嗆綠營側翼「丟人現眼」。對此，林智群稍早再做出回擊，「沒辦法回應只能罵人，比較丟人現眼吧？」

立院新會期才剛開始，黃國昌就跑出國，林智群翻出黃去年4月8日在直播疑似暗指民進黨的立委有計畫訪歐的直播，當時黃撂話「下禮拜自己要出國去玩的人，你自己心裡應該有數啦！我等著你搭上那台飛機呀！回來以後再來跟你算！我話講到這裡，講得夠清楚了喔！跑去歐洲？立法院在會期中ㄟ！你跑去歐洲幹什麼？」

林智群表示，這兩天看到一堆人頭帳號在洗地稱立院要到19日才正式開議，其他委員也有出國，「黃國昌直播講『會期中』不能出國，這些人頭帳號扯『開議』幹嘛？閱讀能力不足還怕大家不知道喔？幫黃國昌洗地嗎？9/1就是新會期，依照黃國昌的標準，9/1之後就不能出國欸。其他委員也有出國，但只有黃國昌講『會期中不能出國』，他用聖人標準要求別人，也應該用一樣標準要求自己吧？」

趕在柯文哲明天（8日）做出交保決定前趕回國的黃國昌，今天出席新店志工招募活動時認了帶老婆「二度蜜月」，這次行程是他答應老婆的，他忙得兵荒馬亂，好不容易這個月擠出時間，不曉得大家對於私事這麼有興趣。針對林智群的質疑，他僅稱「我沒什麼好回應，大家仔細想，現在開議了嗎？真正雙標的是綠營側翼還是其他人？」，還罵林智群「丟人現眼」。

對此，林智群下午又於臉書回擊，「黃國昌沒辦法回應我的質疑就罵人，說我丟人現眼。我是用黃國昌自己講的話（『會期中』不能出國，好膽上飛機看看！）質疑他的欸！7、8月該休會不休會（其實也沒人去開會），9/1會期開始，再說之前沒休息？這不是自己搞出來的嗎？沒辦法回應只能罵人，比較丟人現眼吧？這就是黃國昌的惱羞成怒辯論之術嗎？開庭的時候，如果對方律師罵我，我一定拍手叫好，表示你沒招了嘛！」

「能打臉黃國昌的只有他自己，昌能你不能！從這個事情就可以知道黃國昌也是獨裁性格，只有他可以質疑別人，別人不能質疑他，他當官之後，面對質詢，答不出來時，只會咆哮吧？」

