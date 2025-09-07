為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卸任綠盟理事長 林佳龍盼新任理事長高志鵬持續維護台灣民主

    外交部長林佳龍日前出席「台灣綠色立委聯盟」會員大會暨理事長交接典禮，在總統賴清德的監交下，將理事長一職正式交棒給前立委高志鵬。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍日前出席「台灣綠色立委聯盟」會員大會暨理事長交接典禮，在總統賴清德的監交下，將理事長一職正式交棒給前立委高志鵬。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/09/07 17:19

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍日前出席「台灣綠色立委聯盟」會員大會暨理事長交接典禮，在總統賴清德的監交下，將理事長一職正式交棒給前立委高志鵬。林佳龍表示，民主是一場無止盡的接力賽，他深信高志鵬將以其在民進黨內的好人緣，持續帶領綠盟蓬勃發展，並達成維護台灣民主政治及促進經驗傳承的目標。

    林佳龍透過臉書指出，綠盟成立於2010年，由民進黨及台聯黨的卸任立委共同組成，所有成員皆懷抱熱愛台灣的心，長期關注社會與政治動態，並在民進黨面臨困難時挺身而出，提出寶貴施政建言。

    回顧過去2年理事長任期，林佳龍說，他除透過舉辦各式活動促進會員間互動外，更致力於扮演政府與民主前輩間的溝通橋梁，在與前輩互動過程中獲益良多，收穫許多寶貴經驗。

    展望未來，林佳龍表示，相信綠盟在新任理事長高志鵬的帶領下，能持續凝聚卸任立委的智慧與力量，透過經驗傳承為台灣政治發展提供穩健支持力量，並推動社會永續進步，與民主台灣同行。

