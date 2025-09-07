為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    邱議瑩喊成立青年安居行動聯盟 打造高雄為宜居城市

    邱議瑩（中）出席「高雄青年安居論壇」，表示將成立「青年安居行動聯盟」。（邱議瑩提供）

    （邱議瑩提供）

    2025/09/07 16:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣房價近年飆漲，民進黨高雄市長參選人、立委邱議瑩今（7日）出席「高雄青年安居論壇」時，表示將成立「青年安居行動聯盟」，打造高雄成為適合青年發展的宜居城市。

    這場論壇由高雄市登真文化教育協會舉辦，國家公益發展協進會榮譽會長黃丙喜擔任主持人，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱主講，高雄大學前副校長曾梓峰、高市青年事務委員會劉庭妍擔任與談，透過國內外政策比較、青年的親身體驗，思考青年世代安居的可能。

    彭揚凱指出，「房價高漲是進步國家的共同現象，但我們不允許房價跌、薪水也不能漲3倍，那借更多錢給青年有意義嗎？」他認為台灣住宅政策最大問題是沒有選擇，買房子被視為穩定安居的唯一想像，政府應健全租屋制度與社宅合理分配，提供多元住宅選擇。

    曾梓峰認為，談論安居友善制度調節時，應更重視生活環境與設計，及年輕人有沒有多元、安全有保障的居住選擇，不是只有將買房子視為政策推動的唯一目標。

    青年代表劉庭妍說，在租屋方面，漲房租、租屋詐騙是年輕世代常遇到的問題，政府應成立專責機構，協助年輕人面對租屋市場的問題，降低居住的不安全感。

    邱議瑩則表示，近年台積電等科技大廠進入高雄，對高雄都市發展帶來很深的期待，不過土地與房屋價格迅速攀升，也帶來一定的壓力。

    邱議瑩強調，未來將成立「青年安居行動聯盟」，廣納各方意見，制定適合年輕人安居高雄的居住政策，包括租屋及購屋相關政策規劃，或社宅的選址，都該採納青年朋友意見，讓人人有房子住，打造更多可負擔住宅，平衡城鄉差距。

