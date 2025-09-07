柯文哲明做交保決定 黃國昌被問「阿北回鍋黨主席」秒當機被翻出

2個月前，有小草在黃的直播間靈魂拷問「阿北救出來是否會回歸黨主席？」，黃瞬間當機的窘態如今又被翻出來討論。（圖翻攝自黃國昌YT）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，台北地院上週五（5日）裁定7千萬交保，但柯文哲卻稱「再深思」，要到明天（8日）才決定是否要出來。值此之際，黃國昌卻突然出國，不少名嘴指稱黃誤判法官是否延押柯的結果，顯然不認為柯有機會出來，還有營造「王不見王」、未來民眾黨內將掀「兩個太陽」鬥爭等揣測出現。事實上，有關黃國昌其實不希望柯文哲出來的聲音一直存在，回顧2個月前，有小草在黃的直播間靈魂拷問「阿北救出來是否會回歸黨主席？」，黃瞬間當機的窘態如今又被翻出來討論。

柯文哲5日終於獲北院裁定交保，然而黃國昌卻神隱，被網紅「四叉貓」劉宇抓包人在國外，這幾天成為各個政論節目熱議話題，不少名嘴調侃黃其實根本就不認為也不希望柯被放出來，因為這勢必影響其政治前途，在民眾黨這個以柯為尊的一人政黨，柯一句話就能決定黃的「生死」，先不論立院黨團「兩年條款」廢除與否關乎黃是否能繼續當立委，黨主席大位、2026地方選取議員提名權、藍白合主導權，甚至黃參選新北市長的計畫可能都因此生變。

有人還稱，上週五黃國昌神隱，是刻意營造「王不見王」氛圍，柯文哲出來後，白營內部恐將掀起「兩個太陽」的鬥爭。另外，柯獲7千萬交保，表示需要再深思，8日上午律見後再行決定，低調出國（當時未回應證實四叉貓爆料）的黃當天在臉書發文稱，7千萬這麼大的數字，對一個醫師家庭是難以承受的沉重，他擔心柯不會願意接受如此高的交保金額，媒體人張禹宣昨天（6日）吐槽，上次柯交保也是7千萬，裁定出爐當天就籌到錢歡喜從北所出來，如今黃卻放出這樣的訊息，其心可議。

除此之外，張禹宣表示還看到有小蔥開始在網上帶風向，說柯文哲不能見證人，也不能見同案被告，所以沒辦法回歸主席，「很惡質喔，這不是民進黨傳的，也不是國民黨傳的，這是黃國昌的小蔥在傳的，說為了要保護阿北，不能讓他接黨主席……他（黃國昌）表面上說在愛他（柯文哲），其實是在卡他啊！利用民眾黨的名義去卡他啊！」

黃國昌內心不希望柯文哲出來的相關揣測再次受到討論之際，他在今年7月4日於個人YT開直播時被小草靈魂拷問「如果救回柯前主席，他會回歸主席嗎？」的片段又被翻出來，當下黃國昌回應「我要救出來，我就……我就……」，沒想到回答到一半「當機」，結巴了一會後，黃國昌抬頭，眼神看向遠方似乎若有所思。

接著黃國昌似乎發現自己的反應可能會被拿來作文章，趕忙解釋「不管是用求的，還是用強迫的，我剛剛卡住是因為我腦袋裡面在回想一件事情，我在想我有辦法強迫阿北嗎？我也不知道，不管是用求的，還是用硬的，不知道，我腦袋一直在想說到底有什麼硬手段可以對付他，我當然希望他回來接黨主席，這樣子我就不用搞得這麼累了。」

