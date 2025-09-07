為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯裁定交保他神隱 四叉貓爆人在國外 黃國昌：和老婆二度蜜月

    民眾黨主席黃國昌昨被媒體捕捉從松山機場入境，他今天接受採訪表示，這是承諾老婆的二度蜜月行程。（記者方賓照攝）

    民眾黨主席黃國昌昨被媒體捕捉從松山機場入境，他今天接受採訪表示，這是承諾老婆的二度蜜月行程。（記者方賓照攝）

    2025/09/07 16:04

    〔記者黃政嘉／新北報導〕台北地方法院5日裁定台灣民眾黨前主席柯文哲7000萬元交保，但黨主席黃國昌並未現身，網紅「四叉貓」揪出人在國外；黃國昌昨趕在柯文哲交保前返台、被媒體捕捉從松山機場入境，黃今接受媒體聯訪表示這是他承諾過老婆的二度蜜月行程，至於去哪蜜月則未多做說明。

    黃國昌今在新北市新店地區參加黨內志工招募活動前受訪回應，此次出國行程是他3月獻給寶貝老婆「行動Darling卡」時，公開承諾今年夏天要帶老婆二度蜜月，結果忙得兵荒馬亂，好不容易這個月擠出4天時間，結果不曉得大家對於私事這麼有興趣。

    另律師林智群指黃國昌曾直播講到「立院會期中不能出國」，質疑黃雙標，對此，黃國昌回說，「我沒什麼好回應，大家仔細想，現在開議了嗎？真正雙標的是綠營側翼還是其他人」，丟人現眼。

    此外，網紅「四叉貓」指出，黃國昌的美國賓士車疑財產申報不明，以及出國時，黃國昌的國內座車也被開出門，對此，黃國昌回應，「我帶我老婆去二度度蜜月，自己的錢請的司機，繼續做本來在做的事情，這也關四叉貓的事？他也管得太寬了吧。」

