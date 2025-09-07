民眾黨號召小草明北檢接柯文哲 律師批「法盲黨」：萬人空巷恐變空無一人

台灣民眾黨號召支持者明天在北檢外接前主席柯文哲回家。（擷取自民眾黨臉書）

2025/09/07 15:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押，有望明（8）日以7000萬元交保獲釋。民眾黨今（7）日號召支持者「小草」明日下午1時到台北地檢署外「一起接柯P回家」。不過，律師林智群則直批民眾黨是「法盲黨」，強調柯文哲目前是遭「法院」羈押，且地檢署、法院與看守所外均屬禁止集會遊行區域。

民眾黨今日在臉書發文號召小草明天下午1時在北檢外接柯文哲回家，並表示柯文哲歷經一年關押，終於獲得交保機會，雖然仍須面對鉅額保金與來自民進黨及媒體的「惡意追殺」，但黨內感謝各界長期聲援，希望在最艱難的時刻凝聚支持者力量，迎接柯文哲歸來。

對此，林智群透過臉書發文批評，民眾黨真的是一個法盲黨，先前已多次在「禁止集會遊行區域」的地檢署外面違規集會，如今仍號召民眾到地檢署外聚集。況且，柯文哲目前是被「法院」羈押，「你落人跑到地檢署外面幹嘛？法院外面也是禁止集會遊行區域喔！」

林智群進一步解釋，交保手續雖是在法院辦理，但辦完手續後的釋放地點是看「人在哪裡」，如果是在法院，當然是在法院放人，但若柯文哲仍在看守所，就是在看守所放人。

林智群補充，法警會將經法官核章之釋票傳真或交予看守所，辯護人或訴訟關係人可直接至看守所接送被告。所以要接人，也是去土城看守所外面，但該處同樣是禁止集會遊行區域。他更酸諷，柯文哲本來以為他被放出來時會是「萬人空巷」，結果可能是「空無一人」，直言「笑死」。

稍早林智群也發文補充，柯文哲還要被戴電子腳鐐，可能在北院安裝，也可能在土城看守所安裝，所以民眾黨你們繼續猜吧，「薛丁格的阿北」、「阿北最好會分身啦」。

