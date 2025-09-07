網傳退選國民黨主席 張亞中：參選到底

國民黨主席參選人之一、孫文學校總校長張亞中。（記者林欣漢翻攝）

2025/09/07 15:09

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，目前已有9人表態競逐，網傳參選人之一、孫文學校總校長張亞中退出角逐，對此，張亞中今日表示，他一定參選到底，週三（10日）還要開一個「重建黨德與黨魂」記者會，請大家持續鞭策，他會繼續努力。

國民黨中常會已通過將黨主席選舉領表、登記時間順延2週，領表時間為9月15日至19日，目前已表態參選國民黨主席者包括張亞中、國民黨立委羅智強、前國民黨立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國民黨國大代表蔡志弘、律師李漢中；另外，前國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、台中市長盧秀燕，黨內各方都有人勸進。

張亞中今日表示，幾天前大陸的某個網站，發出他要退選的新聞，當時就有朋友截圖來詢問，像這種源自大陸網友的新聞，他也只能一笑置之，但沒想到連老友邱毅都誤信了，他已經在第一時間告知邱毅並未退選，而且還要繼續請邱毅協助指教。

張亞中強調，基於自身理念，以及「救黨、救國、救兩岸」的迫切感，他一定參選到底，而且，週三（10日）還要開一個「重建黨德與黨魂」的記者會，也拜託大家持續鞭策，他會繼續努力。

