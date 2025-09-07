為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    英籍記者不滿台灣政治干預媒體 粉專痛批「假新聞自由之名偷渡親中」

    英籍記者Ed Moon對台灣失望決定離開。（圖擷自substack部落格網站）

    英籍記者Ed Moon對台灣失望決定離開。（圖擷自substack部落格網站）

    2025/09/07 15:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在台灣文化部公營英語媒體《TaiwanPlus》任職編輯部高階主管的英國籍記者艾永青（Ed Moon），聲稱不滿台灣政治干預媒體、民進黨操作大罷免因此帶著全家離開台灣．並在部落格以「（My） Great Taiwan Recall」為標題發文，不過，臉書粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」痛斥艾永青實際上是「假新聞自由之名偷渡親中」。

    艾永青指稱，過去有篇將川普描述為重刑犯的報導被不當撤下後，他就感到新聞遭到政治干預，從那時開始產生了離開的念頭；到了大罷免運動如火如荼地展開，艾永青更認為民進黨不尋求組成聯合政府，還將大罷免推託到公民團體身上，假裝和民進黨無關。

    艾永青文中表示，他在《TaiwanPlus》工作時，為了取得平衡的觀點會讓中國的聲音（Chinese voices）展現出來，但這些報導卻為他和同事們帶來了無盡的麻煩，最終他是在台灣社會環境走向偏激極端、成為被攻擊的目標後決定離開。

    「Translation Matters 翻譯有要緊」對此批評，艾永青的這些指控完全沒有證據，而是自己推理出來的結果，讓人不禁懷疑艾永青所謂的新聞中立和專業，是否實際上立場是偏左且偏中。

    「Translation Matters 翻譯有要緊」強調，《TaiwanPlus》不是外媒而是台灣的英語台，而且還是納稅人養的媒體，本來就是應該盡最大的本份為台灣對外發聲．「在這個對台灣不公平的媒體世界，站出來捍衛台灣」。

    粉專指出，《TaiwanPlus》必須清清楚楚地告訴這個世界「台灣的存在及台灣的意見」，這才是《TaiwanPlus》做為台灣英語台的定位和職責。

    粉專砲轟，艾永青如今的作法根本是在情勒台灣，竟然想要在一個備受中國侵略威脅、滲透且缺席於世界舞台的國家媒體，讓出位置讓那些不合理、不正確且違法的親中言論存在，直指這根本是「假新聞自由之名，偷渡親中強詞奪理」。

    相關連結請見︰

