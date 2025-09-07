為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌現身痛斥7千萬保金「天理何在」 曝柯文哲一週前就在思考交保

    台灣民眾黨主席黃國昌今現身談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌今現身談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

    2025/09/07 15:05

    〔記者黃政嘉／新北報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，民眾黨主席黃國昌昨天被媒體捕捉從松山機場入境，趕在柯文哲交保前返台，今天他在媒體聯訪時表示，痛斥7千萬保金「天理何在？」並說到一週前就有在思考交保事項，待柯主席做最後確認，號召支持者明天一同迎接柯主席。

    黃國昌今在民眾黨新北志工團招募活動前接受媒體聯訪時表示，柯主席他的個性不希望給周遭的人帶來任何壓力，特別是這麼高的交保金額，看起來北檢不斷的在拖延下去，錢一押下去，不知何時才能拿出來，因此柯主席方方面面地考慮非常久。

    黃國昌說，保金部分，柯主席家人的必要隱私還是需要保護。他強調「該做的所有準備，我們都準備好了。」黃說，事實上一週前就在思考，律師也跟柯主席保持順暢聯繫，律師明天一大早律師就會去看守所律見，等主席的意思做最後確認，明天一接到主席的消息，就會在外面立刻做交保，他也號召支持者明天有空的話可以一起來迎接柯主席。

    關於7千萬的保金，黃國昌高分貝斥喊「天理何在？」北檢到底提出什麼證據，所有證人證詞，從我們角度來看是荒腔走板，北檢針對柯主席，說是圖利也好，收受賄賂也好，北檢這陣子到底提出了什麼證據？北檢傳來的證人都說他們是依法行事。

    台灣民眾黨主席黃國昌今現身談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌今現身談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播