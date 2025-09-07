黃國昌現身痛斥7千萬保金「天理何在」 曝柯文哲一週前就在思考交保

台灣民眾黨主席黃國昌今現身談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

2025/09/07 15:05

〔記者黃政嘉／新北報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，民眾黨主席黃國昌昨天被媒體捕捉從松山機場入境，趕在柯文哲交保前返台，今天他在媒體聯訪時表示，痛斥7千萬保金「天理何在？」並說到一週前就有在思考交保事項，待柯主席做最後確認，號召支持者明天一同迎接柯主席。

黃國昌今在民眾黨新北志工團招募活動前接受媒體聯訪時表示，柯主席他的個性不希望給周遭的人帶來任何壓力，特別是這麼高的交保金額，看起來北檢不斷的在拖延下去，錢一押下去，不知何時才能拿出來，因此柯主席方方面面地考慮非常久。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，保金部分，柯主席家人的必要隱私還是需要保護。他強調「該做的所有準備，我們都準備好了。」黃說，事實上一週前就在思考，律師也跟柯主席保持順暢聯繫，律師明天一大早律師就會去看守所律見，等主席的意思做最後確認，明天一接到主席的消息，就會在外面立刻做交保，他也號召支持者明天有空的話可以一起來迎接柯主席。

關於7千萬的保金，黃國昌高分貝斥喊「天理何在？」北檢到底提出什麼證據，所有證人證詞，從我們角度來看是荒腔走板，北檢針對柯主席，說是圖利也好，收受賄賂也好，北檢這陣子到底提出了什麼證據？北檢傳來的證人都說他們是依法行事。

台灣民眾黨主席黃國昌今現身談柯文哲交保一事。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法