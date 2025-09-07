與陳智菡就柯文哲交保細節激辯 林俊憲：怕他們亂修法造成危害

民進黨立委林俊憲。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對民眾黨前主席柯文哲交保一事，民進黨立委林俊憲近日與立法院民眾黨團主任陳智菡隔空交鋒！對於林酸柯不能再演「自己不想出來，別人擅自主張的戲碼」遭陳批評。林再反問，「以自己名義」和「由自己辦理」是同一件事？「我很不想和民眾黨的人談法律，因為怕他們又急起來亂修法，造成更大的危害。」

柯文哲涉京華城等案被羈押1年，法院裁定7千萬交保。林俊憲說，法院新聞稿指法官限定只能由柯「以自己名義」提出保證金交保，不能再演「自己不想出來，別人擅自主張的戲碼。」陳智菡則批評，要具保不會自己跑出來辦手續，但要註明交保金給誰交保，立委連這個都不懂，台南恐怕不樂見這種程度的市長。

「唉，其實我不是很想跟民眾黨的人辯論法律問題，因為怕他們又自己急起來去亂修法，造成更大的危害⋯。」不過，林俊憲表示，他還是要很誠懇的請陳智菡再重新看看法院新聞稿和他原本的發文，再問問自己，「以自己名義」和「由自己辦理」是同一件事嗎？

林俊憲指出，交保收據本來就有「被保人」（被告）跟「具保人」兩個身分，以本案來說，就算別人代交保證金，法官限定被保人和具保人都必須是柯文哲。

他說，實務上，若交保的被告不到庭，必須先傳「具保人」偕同被告到庭，仍不到時，經拘提、通緝後才可以「沒入」保證金。以柯文哲本人名義交保，就可省略請具保人偕同被告到庭這一程序。

林俊憲續指出，不同於一般案件可由第三人出資擔任具保人，法官若要求被告「以自己名義」交保，除可增加對被告拘束力，將來若要追繳不法所得，也可以直接從這筆錢沒收。除了這些司法實務上的細節外，「這不就是我最一開始說的，交保與否，都必須是柯文哲自己的決定，無法由旁人代行嗎？」

「以上說明，不知道陳智菡能不能讀懂？」林俊憲說，只希望他說明完後，不要在新會期又看到民眾黨提出修改交保規定的法案就好了。

