    政治

    媒宣費遭刪政院「二創」突破！ 賴瑞隆：高度肯定

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    

    2025/09/07 13:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於今年度中央政府的媒體宣傳費用遭藍白立委大幅刪減，行政院為突破困境，嘗試將既有政策影片重新剪輯，再由曾任記者的行政院發言人李慧芝擔任旁白，並透過多元管道推播。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，藉此讓人民知道行政院這1年多來做了什麼事情，不要淹沒在藍白國會亂象中，「我們給予高度肯定！」

    據了解，由於今年中央政府的媒宣費遭刪減，行政院面臨政策溝通挑戰。為突破困境，行政院嘗試將既有的政策影片重新剪輯、製作「二次創作」內容，再由李慧芝擔任旁白，並透過多元管道推播，希望讓國人更了解政府做了什麼。

    對此，賴瑞隆表示，行政院這1年多來推出相當多福國利民的政策，但是多數淹沒在立法院藍白國會亂象當中，讓人民比較難感受到。立法院也刪除了許多行政院的媒宣費，導致行政院難以宣傳，因此，現在行政院集結了過去舊有的媒宣資料重新剪輯，再由發言人李慧芝配音重新上架，這是好的作法。

    「窮則變、變則通！」賴瑞隆指出，立法院刪除了行政院的媒宣費，行政院應想辦法走出困境，讓人民感受到這1年多來行政院的施政及福國利民的政策，這是執政黨、也是行政團隊必須要努力的方向，我們給予高度肯定。

    賴瑞隆認為，行政院這麼做，會持續讓人民知道行政院有作為，同時間也再次去理解這1年多來政府所面臨的困境，這都有助於爭取民心，同時有助於讓人民知道行政院這1年多來的施政方向及施政作為。

