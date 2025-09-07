柯文哲交保可消弭政治關押疑慮 不押陷串證風險

柯文哲8日是否願意交保受矚目。（資料照）

〔記者林慶川／台北報導〕台北地方法院上週五裁定台北市前市長柯文哲以7000萬元交保，但柯表明，明天（週一）才會決定是否要繳錢走出看守所，柯若獲交保在外，對檢方而言，因關鍵證人之一的柯貼身帳房、綽號「橘子」許芷瑜仍未到案，串滅證風險急遽升高，不過，因藍白猛批是政治關押，且柯近幾個月來，在法庭內數度失控，屢以政治語言干擾庭訊，讓柯重獲自由，一可化解政治羈押疑慮，二讓全案回歸正常訴訟節奏，以利加快審理速度，迅速審結此案。

其實，柯文哲涉及京華城容積率弊案的案情，可說相當單純，主要是兩大犯罪區域，一是有無收受威京集團總部主席沈慶京1500萬元，作為護航放行京華城容積案的對價，另一則是，縱使無法證明有收受沈1500萬元，但柯也涉主導違法提高航京華城容積案，一旦構成上述兩項犯罪，前者涉收賄罪，後者涉圖利罪。

不過，此案從起訴至審理至今，1500萬部份，依起訴書載明內容顯示，因未查獲實際金流，也未扣得贓款，檢方目前是依柯記載收受相關捐款的EXCEL檔案中，所收受的金錢數字，均是以「萬」計的方式，來推論上頭記載的1500，單位也是「萬」字，至於圖利罪部份，就在於合議庭審酌各項當時的開會紀錄及人證、物證後的認定問題。

台北地院認為，案發時期主導專案的關鍵證人如彭振聲等人，已完成交互詰問，相關對話紀錄亦已蒐證完畢，柯再干預證人供述的風險降低，已不再構成羈押的必要，有法界人士認為，以合議庭讓柯交保，顯然已大致對案情有了初步心證。

對於柯文哲而言，因為受限於律師至看守所會面的次數及時間，加上卷證龐雜，在看守所中勢必無法全面自由查看及分析案卷，一旦他可獲自由，確實有利於他後續在法庭上攻防。

因近幾個月來，柯在法庭內多次失控，且在庭內以控訴遭政治迫害的政治語言式干擾法庭秩序，始終未能聚焦在案情上，讓合議庭也相當頭痛，柯若交保，有關藍綠批評政治羈押的聲浪會減少，有助於全案回歸於正常的訴訟節奏，加快審理進度。

但對檢方來說，因為柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」許芷瑜自全案爆發後，即潛逃海外未歸，柯一旦獲交保，因現今通訊科技發達，合理懷疑雙方會取得聯繫，並進行串證，而柯重獲自由後，也可能向相關證人施壓，未出庭的證人是否願意出庭如實供述，甚至已作證的證人如何未來不翻供，對檢方來講，是一大嚴峻的考驗。

不過，儘管法院上週五已裁定交保，檢方應該是會提出抗告，而高院若接受抗告，交保結果仍可能被撤銷或發回更裁，柯是否最後能真正返家，仍是未定數。

