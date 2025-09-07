為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    4歲藏族兒童須接受愛國教育！札西慈仁：中共在消滅西藏文化

    中共鎖定年僅4歲的藏族兒童，將人從家中帶走，學習愛國兒歌、歌頌共產黨的故事。陸委會發文質疑「當文化被抽離，能夠留下的只有壓迫」。（圖擷取自臉書）

    2025/09/07 12:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共鎖定年僅4歲的藏族兒童，將人從家中帶走，學習愛國兒歌、歌頌共產黨的故事。陸委會日前發文質疑「當文化被抽離，能夠留下的只有壓迫」；西藏台灣人權連線祕書長札西慈仁今天受訪痛批，此舉是要消滅西藏文化、宗教及語言，讓藏人下一代接受共產黨統治。

    《華爾街日報》揭露，中國政府在西藏地區廣設寄宿型幼兒園，目標鎖定年僅4歲的兒童，將其從家中帶走，從小學習愛國兒歌和歌頌共產黨的故事，讓他們沒有機會接受藏語和生活方式，試圖形塑一代截然不同的藏人、壓制獨立思想。

    報導指出，2012年起，中共開始打擊少數族群表達獨立族群認同的行為，包括嚴厲打擊藏族學校並擴大寄宿學校制度。

    縣級規劃和支出數據顯示，過去10年，藏區幼兒園建設數量急劇增加，從2012年的約500所增加到2022年的近2500所，遠超過中國其他地區。目前藏區學齡前兒童入學率已超過90%，相比10年前僅為52%。

    對此，札西慈仁接受本報訪問表示，中共一直要消滅西藏文化，中共領導人習近平上台後，中國政府更嚴格推動相關措施，例如在西藏施行愛國教育，中共認為「愛國就應該乖乖聽話」，如果不聽中國政府的話或有批評，就會被視為不愛國。

    札西慈仁批評，那麼多藏人小朋友被迫離開原生家庭，中共對外說法是要給孩童教育，這些愛國教育是要讓藏人忘記自己的文字、文化及宗教，用愛國教育方式洗腦藏人，進而讓西藏文字、語言消失，最後所有藏人都得講中文。

    札西慈仁說，中國政府一直批評達賴喇嘛的轉世制度，2007年甚至推出一個法律，稱藏傳佛教仁波切的轉世是由中國政府決定。日前達賴喇嘛已宣布未來活佛會轉世在民主國家，不會受到中國政府的指定。

    他也強調，習近平日前視察西藏，許多藏人「被安排」在機場接機，中共營造藏人都很歡迎中共統治的假象，利用這些「假消息」要洗腦海外藏人，但這些做法不會成功。

