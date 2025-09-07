江和樹透露7千萬交保金已到位 喊話柯文哲「先出來再說」

民眾黨中央委員江和樹今天表示，交保的7千萬已經籌齊，喊話柯文哲外面很多人在等你，先答應出來再說。（圖由江和樹提供）

2025/09/07 12:39

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，台北地院已裁定7千萬元交保，柯文哲則表示是否交保還要深思，民眾黨中央委員江和樹今天透露，7千萬保金已經籌齊，希望黃國昌和律師團能說服柯文哲交保，並喊話柯文哲先出來再說，至於號召前往迎接「阿北」的活動，目前台中已有300多人報名，不過因黨中央還沒公布時間、地點，目前希望改用共乘或搭高鐵的方式自行前往。

江和樹表示，交保的7千萬已經到位，現在最重要是黃國昌主席和律師團好好討論，說服柯文哲願意交保，因為柯文哲若回來，台灣民眾黨會士氣大振。

江和樹表示，柯文哲已經被關1年，裡面日子不好過，強調不論颳風下雨、曬太陽，都有許多支持者在路口等你回來，希望能捍衛你的清白，喊話柯文哲要替外面這麼多支持者、你的家庭、台灣民眾黨著想，不用煩惱這些交保的錢，只要你願意趕快先回來再說。

至於明天柯文哲交保迎接動員狀況？江和樹表示，小草很踴躍，台中已經有300多人報名，不過因黨中央還沒有公布確切的時間、地點，目前無法叫遊覽車，因此現在希望改用共乘或搭高鐵的方式自行前往。

江和樹表示，如果能共乘出車，自己車子能坐多少人希望和他聯絡安排，一起去迎接阿北回來，不過現在比較讓人擔心的問題是柯文哲是否願意交保？如果他不願意交保，又這麼多人聚集，擔心民眾情緒會失控、暴動，希望大家體諒，如果確切時間出來會趕快跟大家報告。

