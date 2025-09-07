為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    沒錢可辦聽證會！黨產會預算遭砍後「開門只剩水電可用」

    行政院黨產會調查政黨及其附隨組織不當取得財產，據透露，黨產會今年「黨產處理業務」預算被藍白立委大砍9成後，面臨沒錢可租場地辦理聽證會困境。（資料照）

    行政院黨產會調查政黨及其附隨組織不當取得財產，據透露，黨產會今年「黨產處理業務」預算被藍白立委大砍9成後，面臨沒錢可租場地辦理聽證會困境。（資料照）

    2025/09/07 12:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查政黨及其附隨組織不當取得財產，據透露，黨產會今年「黨產處理業務」預算被藍白立委大砍9成後，面臨沒錢可租場地辦理聽證會困境。

    立法院今年1月審議114年度中央政府總預算案，關於黨產會預算部分，藍白聯手刪除「黨產處理業務」項下百分之90預算，並全數刪除政策宣導費用。

    黨產會估算，一般行政項下，除依法編列不可挪用的人事費之外，業務費僅餘501萬2700元得以支應一整年的維運費用，黨產處理業務項下，已然歸零。

    據了解，雖然預算遭大砍，黨產會調查工作仍持續進行。過去與救總同佔立法院青島會館辦公的「世界自由民主聯盟」（簡稱世盟），其購置做為會址使用的裕民大樓辦公廳舍，當初是由立法院編列6400萬元預算買入。

    在中華救助總會名下不當黨產收歸國有後，黨產會已立案調查世盟是否國民黨附隨組織，擬追討用公款取得之不動產。不過，黨產會目前面臨沒有錢可以去租場地辦聽證會的窘境。

    對此，黨產會官員受訪表示，黨產會預算分為兩大部分，一項是「一般行政」，另一項是「黨產處理業務」，今年度「黨產處理業務」經費原編列1100多萬元，幾乎全部預算都被刪除。

    官員指出，要不要辦聽證會是一回事，但今年全部業務費都沒有了，「現在情況是開門有水電而已」，沒有錢可以去租場地。

    官員坦言，行政院有提出「114年度中央政府總預算追加預算案」，政院和主計總處有談好，追加預算部分會給黨產會400多萬元，但今年已過3分之2，就算業務費全部還回來也沒有用，因為時間只剩3分之1。

    他強調，黨產會的研究員都還在，調查工作都會繼續進行，現在沒有經費的話，都只能從一般行政經費去挪，不會讓調查工作停擺。

