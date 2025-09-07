為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    衛福部不鼓勵江祖平用網路公審 陳昭姿批苛求受害者求助方式

    民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

    民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

    2025/09/07 11:51

    〔記者劉宛琳／台北報導〕藝人江祖平控訴三立電視台副總龔美富之子龔益霆涉性侵，衛福部保護司長張秀鴛表示，不鼓勵以網路、媒體公審方式求助，引發輿論批評。民眾黨立委陳昭姿表示，江祖平面對沉重的性騷與性侵案件，衛福部憑什麼苛責受害者求助的方式？

    陳昭姿表示，當一位受害者鼓起勇氣，在眾人面前揭露自己的經歷時，政府應該做的第一件事是伸出援手，而不是檢討她為何選擇這樣的方式求助。

    陳昭姿表示，之前公部門爆發多起職場遭霸凌，許多人都不敢依循現行機制求助。那麼如江小姐面對更沉重的性騷與性侵案件，衛福部憑什麼苛責受害者求助的方式？

    陳昭姿認為，衛福部真正該做的，是建立友善、低門檻的申訴與求助管道，讓受害者可以安全地說出經歷，不必擔心被二度傷害。

    陳昭姿說，保護受害者，不是叫她們少說，而是要讓她們敢說、能說，並且知道有人會接住她們，這才是政府的責任。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播