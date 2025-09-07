衛福部不鼓勵江祖平用網路公審 陳昭姿批苛求受害者求助方式

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

2025/09/07 11:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕藝人江祖平控訴三立電視台副總龔美富之子龔益霆涉性侵，衛福部保護司長張秀鴛表示，不鼓勵以網路、媒體公審方式求助，引發輿論批評。民眾黨立委陳昭姿表示，江祖平面對沉重的性騷與性侵案件，衛福部憑什麼苛責受害者求助的方式？

陳昭姿表示，當一位受害者鼓起勇氣，在眾人面前揭露自己的經歷時，政府應該做的第一件事是伸出援手，而不是檢討她為何選擇這樣的方式求助。

陳昭姿表示，之前公部門爆發多起職場遭霸凌，許多人都不敢依循現行機制求助。那麼如江小姐面對更沉重的性騷與性侵案件，衛福部憑什麼苛責受害者求助的方式？

陳昭姿認為，衛福部真正該做的，是建立友善、低門檻的申訴與求助管道，讓受害者可以安全地說出經歷，不必擔心被二度傷害。

陳昭姿說，保護受害者，不是叫她們少說，而是要讓她們敢說、能說，並且知道有人會接住她們，這才是政府的責任。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

