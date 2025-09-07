台中房市漸降溫 市府9/9標售底價逾200億土地挨批「火上加油」

台中房價居高不下，中市府9日將標售173筆土地挨批火上加油。（圖：陳俞融提供）

2025/09/07 11:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中房價居高不下，台中市議員陳俞融指出，台中預售屋兩年來因建商「開工或交屋延遲」所引發的糾紛，從31件暴增至54件，增幅逾7成，曝建商蓋不下去、交不了屋危機，市府因房市交易量下降而稅收短少，房市現降溫訊號，市府仍訂9月9日標售173筆、總底價達227億元土地，官方帶頭炒地讓漸降溫高房價「火上澆油」。

地政局表示，標售各區開發完成後配餘地及抵費地，主為清償開發借貸及降低利息壓力，盈餘款則續作各開發區公共設施管理維護費用，依法處分土地，與全國做法一致。

陳俞融指出，根據市府統計，台中市民眾購買預售屋的消費申訴案件，從2023年的209件到去年增到上升252件，增幅逾兩成；因建商「開工或交屋延遲」所引發的糾紛，更從31件暴增至54件，增幅逾7成，數據曝建商都蓋不下去、交不了屋，消費者信心崩盤；地稅局也有資料因應，受到中央信用管制及房市交易量減少的影響，今年的「契稅」收入「略低於預期」，市場出現趨冷訊號。

陳俞融指出，但地政局卻預計9日再標售包括水湳經貿園區、13、14期重劃區等精華地段在內的173筆抵費地與配餘地，總底價飆破227億，在房市買氣疲弱的此刻大量釋出土地，恐只會讓財團進場壟斷養地，墊高土地成本，未來反映在房價。

陳俞融說，盧市府上任以來為美化帳面數字，標售土地已逾千億，房市好不容易出現降溫訊號，促盧市府懸崖勒馬，勿淪助漲房價的幫兇。

