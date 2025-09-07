柯文哲7000萬元交保金太多？ 律師舉三大事實打臉「裝窮」

律師黃帝穎指出，法院酌定交保金額，通常審酌被告資力及案件不法利益，其實已經打臉柯文哲7000萬元交保的「裝窮」政治操作。（資料照）

2025/09/07 11:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，不過柯文哲透過律師表示「再深思」，8日才會決定是否接受交保，柯妻陳佩琪6日表示，目前已將5000萬元匯入保釋金專戶，並稱「家中可動用的錢都已用罄」，她會再向柯家人商借。律師黃帝穎7日在臉書發文指出，法院酌定交保金額，通常審酌被告資力及案件不法利益，其實已經打臉柯文哲7000萬元交保的「裝窮」政治操作。

黃帝穎指出，北院裁定柯文哲7000萬元交保，柯陣營操作交保金過高、籌錢不欠人情、自身清白等因素「裝窮」，但法院酌定交保金額時，通常審酌被告資力及案件不法利益，因此從中已釐清三大事實打臉柯文哲。

黃帝穎提到，柯文哲上一次交保金額一樣是7000萬元，當時柯文哲繳清7000萬元辦保，可見本次維持7000萬交保金並非過高；此外，柯文哲2024年8月被揭露「現金買4300萬商辦」後，又被爆出陳佩琪看1.2億元豪宅，柯文哲當時強勢回應「要買個一億元的房子，本來就買得起不必裝窮。」顯屬被告「資力顯赫」。黃認為，柯稱買得起1.2億元的豪宅應該還沒買，則7000萬元交保金，比1.2億元豪宅還少5000萬元，因此可引用柯文哲「不必裝窮」銘言，來回應柯陣營拒保的政治操作。

黃帝穎指出，北院在扣押裁定認定柯文哲圖利京華城的不法利益，高達121億元，法院酌定交保金，審酌被告資力及不法利益，京華城屬於超過百億元的巨貪弊案，121億元不法利益對比0.7億元交保金，更凸顯柯文哲7000萬元交保金顯非過高。

