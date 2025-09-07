聯合國大會將開議 民團將赴紐約聯合國大樓前宣講

台灣聯合國協進會（TAIUNA）去年赴紐約召開國際記者會，呼籲聯合國針對「聯大第2758號決議無涉台灣主權及國際地位」召開聽證會。（資料照，TAIUNA提供）

2025/09/07 11:23

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年聯合國大會將於9日開議。外交部表示，中國持續在國際社會扭曲聯大第2758號決議，是台灣爭取國際參與受阻的最主要原因；民間團體台灣聯合國協進會（TAIUNA）秘書長周德望表示，協進會將於12日在聯合國總部大樓前廣場，舉辦宣講活動，並參與今年的「Keep Taiwan Free」遊行。

外交部指出，中國持續在國際社會扭曲聯大第2758號決議，是台灣爭取國際參與受阻的最主要原因，外交部已指示各駐外館處積極反制與駁斥，並獲具體成果。

請繼續往下閱讀...

外交部長林佳龍近日更特別撰擬專文，獲得多國媒體刊登，有助於國際社會正確理解並分辨中國的錯誤論述及惡劣意圖，進一步凝聚國際友台動能。林佳龍近期接受澳洲人報訪問時，就曾強調，「自1949年以來，中華人民共和國沒有一天統治過台灣」，聯大2758號決議全文僅158字、「完全沒有提及台灣」。

據了解，外交部本週將另行召開記者會，宣布今年聯合國推案的訴求與具體作法。

台灣聯合國協進會秘書長周德望受訪說明，協進會12日中午會在聯合國大樓前廣場舉辦宣講活動，闡述台灣特色，並說明台灣目前不是聯合國的一員，也會進行現場舞蹈表演。

周德望指出，13日下午協進會也將參與美國僑界發起的「Keep Taiwan Free」活動，於紐約街頭遊行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法