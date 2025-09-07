追討KMT不當黨產 黨產會明年預算5312萬

為深化民主及追討不當黨產，行政院黨產會明年度預算編列5312萬元。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院9月開議，各部會115年度預算已送交國會，成立滿9週年的行政院不當黨產處理委員會，明年度預算歲出部分5312萬元，比114年度編列預算略增62萬餘元。

黨產會明年度預算，包含一般行政費4094萬元、黨產處理業務1178萬元、第一預備金40萬元。其中，出國考察經費42萬5000元。

調查追徵業務方面，今年1月至6月期間，黨產會共接獲7件檢舉及陳情案，均依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「處理人民陳情案件要點情形」分別處理。

值得注意的是，黨產會辦理各類政黨政治與民主深化的業務研討及座談等，今年因為相關預算被藍白立委大幅刪除，114年度已無相關經費可執行。

此外，為借鏡外國處理黨產及轉型正義經驗，鞏固深化台灣民主發展，黨產會規劃明年3月至5月赴歐洲國家，如奧地利、克羅埃西亞考察，預計拜會政府機關、民間機構及國際組織，及相關專家學者。

據計畫內容，歐洲各國的民主化進程，部分國家與我國民主發展經驗相仿，也須面對處理不當黨產問題，因此這些國家的法制規劃與實際取回執行經驗、民間學者專家與公民社會團體就黨產及轉型正義相關議題的法學論述，各有不同特色。

黨產會指出，各國在深化轉型正義、促進政黨公平競爭，與憲政民主精神的各項教育推動中，亦多有相當豐富的執行經驗，不論是政府機關或民間機構的經驗，應值得我國借鏡。各國在將不當黨產追討返還國家後，如何運用此些返還財產之方式與規劃，值得我國參考。

