賴清德竹市參香 徐國勇：民進黨要檢討也要繼續向前走

2025/09/07 11:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，民進黨主席賴清德今到新竹市內天后宮參香，民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今是來跟新竹黨公職人員座談、了解基層心聲，民進黨必須往前走，內部也必須檢討，至於黨內是否逼宮總召柯建銘，徐則說借用柯的話「無聲勝有聲」。

徐國勇說，接下來的檢討都是民進黨團結的力量、往前走的力量，民進黨本來就是一個大鳴大放的政黨，所以在檢討的時候，所有的黨公職只要認為應該哪裡要改進、要加強，要往前走，哪裡大家要團結，都會提出意見，民進黨都會當作參考，往前走。

至於立院即將開議，但傳出黨團幹事沒人登記一事，徐國勇回應，大家放心，時間到了人員就會浮出來，也還有時間，民進黨從來不會缺人才。

媒體另問民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今是否會聲援柯建銘，或是有什麼話想對柯說？陳建名強調，不是聲援，柯總召這三個字對新竹的意義非常重大，大家都知道，柯總召這幾年把自己的民意代表生涯都奉獻給新竹人，也看到柯全力處理大罷免，大家還是希望柯可以再繼續帶領新竹隊作戰。

