為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德竹市參香 徐國勇：民進黨要檢討也要繼續向前走

    民進黨主席賴清德總統今到新竹市內天后宮參香。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨主席賴清德總統今到新竹市內天后宮參香。（記者蔡彰盛攝）

    2025/09/07 11:05

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨啟動全國22縣市巡迴座談，民進黨主席賴清德今到新竹市內天后宮參香，民進黨秘書長徐國勇說，賴清德今是來跟新竹黨公職人員座談、了解基層心聲，民進黨必須往前走，內部也必須檢討，至於黨內是否逼宮總召柯建銘，徐則說借用柯的話「無聲勝有聲」。

    徐國勇說，接下來的檢討都是民進黨團結的力量、往前走的力量，民進黨本來就是一個大鳴大放的政黨，所以在檢討的時候，所有的黨公職只要認為應該哪裡要改進、要加強，要往前走，哪裡大家要團結，都會提出意見，民進黨都會當作參考，往前走。

    至於立院即將開議，但傳出黨團幹事沒人登記一事，徐國勇回應，大家放心，時間到了人員就會浮出來，也還有時間，民進黨從來不會缺人才。

    媒體另問民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今是否會聲援柯建銘，或是有什麼話想對柯說？陳建名強調，不是聲援，柯總召這三個字對新竹的意義非常重大，大家都知道，柯總召這幾年把自己的民意代表生涯都奉獻給新竹人，也看到柯全力處理大罷免，大家還是希望柯可以再繼續帶領新竹隊作戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播