羅智強：國民黨中央已確認參選主席資格 啟動請益之旅

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/09/07 09:46

〔記者林欣漢／台北報導〕宣布參選黨主席的國民黨團書記長羅智強今日表示，國民黨中央已確認他的參選資格，並於今日起啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，首站前往台中與黨員交流理念，爭取黨主席選舉的勝利。他強調，當主席一定讓總統賴清德下台、一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們，一定讓民主重回正軌。

自從宣布參選黨主席後，羅智強就被黨內質疑不符參選資格，除非黨主席朱立倫循前黨團書記長洪孟楷、王鴻薇的前例，最遲於19日黨主席候選人領表登記前頒發「指定中常委」證書給羅智強，羅才能順利領表登記。羅智強今日表示，國民黨中央已確認他的參選資格，懇請大家動起來，用力的拉票、催票，「票投羅智強，國民黨一定強」。

羅智強說，他要拜託大家，再次集結力量，成為他的靠山，贏得黨主席選舉的勝利，讓國民黨昂首邁入「世代承擔」的新時代，為國民黨打造年輕有活力的「最強戰隊」，在2028年下架賴清德。

羅智強指出，賴清德雖然一時受挫，但他「台獨引戰爭，獨裁想專制」的「雙獨大夢」並沒有醒，賴清德仍會用無限資源、無限詭計、無限東廠、無限清算、無限網軍，就像鬼滅之刃裡的無慘一樣，為他的雙獨大夢築起一座「無限城」。他只是等待下一個時機，再次發動檢調清算，用對付柯文哲、對付黃呂錦茹的方式，對付台灣的所有人。

羅智強表示，誰能瓦解賴清德禍台害台的「雙獨無限城」？就是你和我，每一個民主制衡的「頂樑柱」，要敲碎賴清德的雙獨夢，就必須打造一個強大有活力的「尚青國民黨」。自己參選黨主席，就是要號召所有民主保衛戰的「頂樑柱們」，集結起來，決戰賴清德的無限城。

他強調，當主席一定讓總統賴清德下台、一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們，包括柯文哲、包括黃呂錦茹、還包括所有被抄家起訴的國民黨黨工幹部，一定讓民主重回正軌，讓檢調不再東廠，讓人民重新有希望。今天開始並啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，面對面向黨員同志交流理念，爭取黨主席選舉的勝利。

