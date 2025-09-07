為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強：國民黨中央已確認參選主席資格 啟動請益之旅

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/09/07 09:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕宣布參選黨主席的國民黨團書記長羅智強今日表示，國民黨中央已確認他的參選資格，並於今日起啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，首站前往台中與黨員交流理念，爭取黨主席選舉的勝利。他強調，當主席一定讓總統賴清德下台、一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們，一定讓民主重回正軌。

    自從宣布參選黨主席後，羅智強就被黨內質疑不符參選資格，除非黨主席朱立倫循前黨團書記長洪孟楷、王鴻薇的前例，最遲於19日黨主席候選人領表登記前頒發「指定中常委」證書給羅智強，羅才能順利領表登記。羅智強今日表示，國民黨中央已確認他的參選資格，懇請大家動起來，用力的拉票、催票，「票投羅智強，國民黨一定強」。

    羅智強說，他要拜託大家，再次集結力量，成為他的靠山，贏得黨主席選舉的勝利，讓國民黨昂首邁入「世代承擔」的新時代，為國民黨打造年輕有活力的「最強戰隊」，在2028年下架賴清德。

    羅智強指出，賴清德雖然一時受挫，但他「台獨引戰爭，獨裁想專制」的「雙獨大夢」並沒有醒，賴清德仍會用無限資源、無限詭計、無限東廠、無限清算、無限網軍，就像鬼滅之刃裡的無慘一樣，為他的雙獨大夢築起一座「無限城」。他只是等待下一個時機，再次發動檢調清算，用對付柯文哲、對付黃呂錦茹的方式，對付台灣的所有人。

    羅智強表示，誰能瓦解賴清德禍台害台的「雙獨無限城」？就是你和我，每一個民主制衡的「頂樑柱」，要敲碎賴清德的雙獨夢，就必須打造一個強大有活力的「尚青國民黨」。自己參選黨主席，就是要號召所有民主保衛戰的「頂樑柱們」，集結起來，決戰賴清德的無限城。

    他強調，當主席一定讓總統賴清德下台、一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們，包括柯文哲、包括黃呂錦茹、還包括所有被抄家起訴的國民黨黨工幹部，一定讓民主重回正軌，讓檢調不再東廠，讓人民重新有希望。今天開始並啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，面對面向黨員同志交流理念，爭取黨主席選舉的勝利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播