侯友宜參訪維也納新市鎮 汲取「全球最宜居城市」經驗

維也納多瑙河新區透過開闢人工渠道「新多瑙河」與21公里人工島，強化防災功能，成功轉型為融合住商與生態的國際水岸城區。（圖由新北市政府提供）

2025/09/07 09:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕奧地利維也納以音樂藝術及古典建築聞名，近年在新市鎮開發聚焦智慧城市與永續發展，因應氣候變遷及現代居住需求。新北市長侯友宜率市府團隊參訪維也納新市鎮阿斯朋湖城及靠近舊市區的多瑙河新區，汲取「全球最宜居城市」的成功經驗，將作為新北市推動新市鎮開發的重要參考。

侯友宜表示，維也納被評為「全球最宜居城市」，除了在都市發展追求便捷與效率，更將永續、人本與居住正義視為核心價值；維也納積極落實公共運輸導向開發（TOD）與「15分鐘城市」理念，將防洪工程轉化為生態與休憩廊道，兼顧防災安全與生活品質。此外，政府透過多重補貼與租金管制，讓全市6成居民受惠於社會住宅及可負擔的住宅，值得新北市學習。

請繼續往下閱讀...

另外，阿斯朋湖城為歐洲規模最大的都市開發計畫之一，總面積達240公頃，原為工業區，被譽為「未來城市實驗室」，以地鐵為核心推動公共運輸導向發展，區域內整合住商、公設及社會住宅，並建置智慧城市感測系統，強化無障礙及高齡友善設施，落實低碳通勤。

侯友宜指出，阿斯朋湖城與新北市新泰塭仔圳的開發背景相近，塭仔圳配合機場捷運、輕軌發展，重整交通路網，規劃住商用地、學校、公園、醫院及社宅，並沿貴子坑溪打造親水景觀公園，兼具休憩、防洪與生態功能，未來鄰近的新莊副都心與西盛工業區，將與塭仔圳新市鎮形成生活與產業共榮的發展格局。

多瑙河新區源於防洪工程，透過開闢人工渠道「新多瑙河」與21公里人工島，強化防災功能，更成功轉型為融合住商與生態的國際水岸城區。該區域以地鐵串聯，推動無車化街區與低碳交通，同時設有水上運動、戶外劇場等休閒設施。

新北市長侯友宜參訪維也納新市鎮阿斯朋湖城，作為新北市推動新市鎮開發的參考。（圖由新北市政府提供）

阿斯朋湖城為歐洲規模最大的都市開發計畫之一，總面積達240公頃。（圖由新北市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法