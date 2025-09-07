柯文哲為何裁定交保後還要「再深思」 吳靜怡批：把司法當舞台

政治評論員吳靜怡7日發文指出，交保從司法程序變成柯文哲政治謀算的籌碼，把司法當作舞台。（資料照）

2025/09/07 10:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，不過柯文哲表示「再深思」，8日才會決定是否接受交保，柯妻陳佩琪6日表示，目前已將5000萬元匯入保釋金專戶。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）7日發文指出，交保從司法程序變成柯文哲政治謀算的籌碼，把司法當作舞台。

吳靜怡指出，一般情況下，法官在核定交保金額時會要求限期繳納，律師與家屬通常得馬上奔走籌錢，否則一旦逾時就可能撤銷交保，但柯文哲卻能「特權加持」，法官不僅容許他延遲，甚至要「聽他延」，讓他從容不迫，還能藉著拖延再度動員小草集結。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡提到，柯文哲一方面在法庭哭天喊地急著出來，一方面卻又在外放話「要深思熟慮」，交保變成柯文哲政治謀算的籌碼，這種反覆姿態，明顯看出柯文哲根本不是被司法「約束」，而是反過來把司法當作舞台，謀劃一齣「阿北是被政治迫害的英雄」的大戲。

吳靜怡分析，柯文哲之所以要「再考慮」，是因為他的目標已經不是交保，而是要爭取「無保請回」，要讓自己看起來無罪，進一步逼北檢不要提抗告。吳靜怡強調，柯文哲現在想把自己塑造成政治迫害的受害者，逼司法系統為他讓路，甚至要讓外界看起來是總統賴清德「怕他」。

不過吳靜怡最後也說：「誰怕誰？總之，柯文哲當初不要貪，就不會被關。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法