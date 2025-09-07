為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲為何裁定交保後還要「再深思」 吳靜怡批：把司法當舞台

    政治評論員吳靜怡7日發文指出，交保從司法程序變成柯文哲政治謀算的籌碼，把司法當作舞台。（資料照）

    政治評論員吳靜怡7日發文指出，交保從司法程序變成柯文哲政治謀算的籌碼，把司法當作舞台。（資料照）

    2025/09/07 10:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，不過柯文哲表示「再深思」，8日才會決定是否接受交保，柯妻陳佩琪6日表示，目前已將5000萬元匯入保釋金專戶。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）7日發文指出，交保從司法程序變成柯文哲政治謀算的籌碼，把司法當作舞台。

    吳靜怡指出，一般情況下，法官在核定交保金額時會要求限期繳納，律師與家屬通常得馬上奔走籌錢，否則一旦逾時就可能撤銷交保，但柯文哲卻能「特權加持」，法官不僅容許他延遲，甚至要「聽他延」，讓他從容不迫，還能藉著拖延再度動員小草集結。

    吳靜怡提到，柯文哲一方面在法庭哭天喊地急著出來，一方面卻又在外放話「要深思熟慮」，交保變成柯文哲政治謀算的籌碼，這種反覆姿態，明顯看出柯文哲根本不是被司法「約束」，而是反過來把司法當作舞台，謀劃一齣「阿北是被政治迫害的英雄」的大戲。

    吳靜怡分析，柯文哲之所以要「再考慮」，是因為他的目標已經不是交保，而是要爭取「無保請回」，要讓自己看起來無罪，進一步逼北檢不要提抗告。吳靜怡強調，柯文哲現在想把自己塑造成政治迫害的受害者，逼司法系統為他讓路，甚至要讓外界看起來是總統賴清德「怕他」。

    不過吳靜怡最後也說：「誰怕誰？總之，柯文哲當初不要貪，就不會被關。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播