    首頁　>　政治

    體育日前夕曝秘辛 賴瑞隆曾是「小胖子鉛球選手」

    賴瑞隆自曝從小是「小胖子鉛球選手」。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/07 09:41

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕運動部將於9日「九九國民體育日」當天掛牌成立，角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（7日）首度透露一段秘辛，他從小是「小胖子鉛球選手」，高中時曾在台北縣運動會中拿下第四名，競技運動形塑自己的青春歲月；對於奧運金牌選手李洋出任運動部首任部長，他期待未來能攜手推動更專業與多元的運動政策。

    「應該很少人知道，我曾經是一名鉛球選手。」賴瑞隆回憶說，從小是一位熱愛運動的「小胖子運動員」，國小時加入田徑隊，因體格壯碩而開始接觸鉛球，兩度拿下小學比賽冠軍；更於就讀板橋高中時，在台北縣運動會中拿下第四名，僅次於三位國手級選手，是求學階段最難忘的榮耀之一。

    適逢「九九國民體育日」，賴瑞隆特別邀請自由體能訓練師的王昱翔，到苓雅運動園區交流。王昱翔過去培訓過擲部選手，帶領選手取得高雄市中等學校運動會第三名，兩人並肩談起鉛球運動，彷彿重回學生時代的運動場。賴瑞隆認為，台灣體育界除了硬體建設，也需要更多專業教練和基層的支持系統，推動運動向下扎根。

    針對即將於9月9日掛牌成立的「運動部」，賴瑞隆對奧運金牌選手李洋出任運動部首任部長充滿期待，並表示運動部的成立，能夠將運動政策更加專業化與制度化，而台灣也需要更多元的運動願景。

    賴瑞隆指出，運動部除了專業選手的培育，也要擴大「全民運動」參與，例如鼓勵各級學校、社區與企業成立運動社團或俱樂部，打造更友善的運動環境，讓運動不只是比賽的舞台，而是全民共享的生活方式，每個國民照顧好自己的身體，國家競爭力便能整體提升。

    賴瑞隆說，從「小胖子鉛球選手」一路走來，競技運動形塑自己的青春歲月，未來會以同樣的拚勁，將運動精神延續到城市治理。

