為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    力勸柯文哲交保 張啓楷：人先出來打好官司爭取最後無罪

    民眾黨立委張啓楷。（張啓楷辦公室提供）

    民眾黨立委張啓楷。（張啓楷辦公室提供）

    2025/09/07 09:15

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押1年，北院前天裁定7千萬交保，柯文哲明天將決定是否交保。民眾黨立委張啓楷表示，下週一他們會力勸柯文哲先交保、人先出來，全心全力打好官司，爭取最後無罪，清清白白從法院走出來。

    張啓楷表示，柯文哲跟律師說他要再深思，是因為7千萬這個金錢實在太過龐大了，柯不想再欠那麼多人這個錢，而且這7千萬對柯家以後的生活跟生計會是一個很大的衝擊。

    張啓楷表示，這一年過來，柯主席用他的苦難跟肉身，印證了這次司法追殺荒謬的現象，現在北檢放話可能再提抗告，所以柯文哲在深思，現在真的要交這7千多萬交保出來嗎？不過，柯媽和陳佩琪及小草支持群眾都非常殷切的希望柯文哲先交保出來，因為柯這一年都被關押在兩到三坪小小的空間，連睡覺都睡在馬桶旁邊，臭到柯文哲說他必須要戴著口罩才能睡覺 。

    張啓楷說，柯文哲所待的地方，一天24小時陽光都照不進來，那對整個身心的壓迫跟傷害是非常大的，所以希望柯文哲趕快出來，先做個全身的健康檢查，先把身體養好，特別是柯的心臟也不大好。

    張啓楷表示，另外，柯文哲關押在裡面，整個資訊是不公開的，柯先出來以後，可以跟大家瞭解整個狀況和檢察官的攻防，才會是比較平等的。所以他會力勸主席明天先出來，先把身體養好，全心全力的打好官司，爭取最後無罪，清清白白從法院走出來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播