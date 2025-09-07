力勸柯文哲交保 張啓楷：人先出來打好官司爭取最後無罪

民眾黨立委張啓楷。（張啓楷辦公室提供）

2025/09/07 09:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押1年，北院前天裁定7千萬交保，柯文哲明天將決定是否交保。民眾黨立委張啓楷表示，下週一他們會力勸柯文哲先交保、人先出來，全心全力打好官司，爭取最後無罪，清清白白從法院走出來。

張啓楷表示，柯文哲跟律師說他要再深思，是因為7千萬這個金錢實在太過龐大了，柯不想再欠那麼多人這個錢，而且這7千萬對柯家以後的生活跟生計會是一個很大的衝擊。

請繼續往下閱讀...

張啓楷表示，這一年過來，柯主席用他的苦難跟肉身，印證了這次司法追殺荒謬的現象，現在北檢放話可能再提抗告，所以柯文哲在深思，現在真的要交這7千多萬交保出來嗎？不過，柯媽和陳佩琪及小草支持群眾都非常殷切的希望柯文哲先交保出來，因為柯這一年都被關押在兩到三坪小小的空間，連睡覺都睡在馬桶旁邊，臭到柯文哲說他必須要戴著口罩才能睡覺 。

張啓楷說，柯文哲所待的地方，一天24小時陽光都照不進來，那對整個身心的壓迫跟傷害是非常大的，所以希望柯文哲趕快出來，先做個全身的健康檢查，先把身體養好，特別是柯的心臟也不大好。

張啓楷表示，另外，柯文哲關押在裡面，整個資訊是不公開的，柯先出來以後，可以跟大家瞭解整個狀況和檢察官的攻防，才會是比較平等的。所以他會力勸主席明天先出來，先把身體養好，全心全力的打好官司，爭取最後無罪，清清白白從法院走出來。

