    政治

    苗博雅發聲挺江祖平「違反意願就是性侵」籲毋枉毋縱

    苗博雅發聲挺江祖平，「違反意願，就是性侵」，呼籲籲毋枉毋縱。（取自苗博雅臉書）

    苗博雅發聲挺江祖平，「違反意願，就是性侵」，呼籲籲毋枉毋縱。（取自苗博雅臉書）

    2025/09/07 08:53

    〔記者何玉華／台北報導〕知名女星江祖平近日公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，引發輿論關注，社會民主黨台北市議員苗博雅表示，違反意願，就是性侵。交往關係不是違反意願的藉口，權勢不是為非作歹的護身符；檢方毋枉毋縱，早日讓真相水落石出，還給受害者公道，是人民共同的期待。

    苗博雅指出，看到江祖平指證三立電視台副總之子龔益霆涉嫌性侵、性騷擾，受害者可能包括在電視台任職的女性，若指控屬實，是非常嚴重的罪行。士林地檢署已經主動分案偵辦，檢警必須用最積極態度、最嚴謹程序，毋枉毋縱，早日讓真相水落石出。有加害者要繩之以法，有受害者要給予公道。

    苗博雅表示，不論是否為情侶或夫妻配偶，「Only yes means yes. No means no.」是非常重要的守則。違反意願，就是性侵；而對於涉及濫用權勢的事件，無論加害者有任何顯赫背景，都不能循私包庇。任何職場都不該有權勢性侵的潛規則，唯有大公無私的處置，嚴格遵守相關程序，接受外界檢驗，才能取信於社會大眾。

    苗博雅強調，交往關係不是違反意願的藉口。權勢不是為非作歹的護身符。不問何人，不看背景，有證據就辦到底，這是人民共同的期待。

    圖
    圖
