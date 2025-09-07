神力女超人藏少女心 許淑華蒐藏3000個小精靈

南投縣長許淑華拿著小精靈公仔，與比利時台北代表處處長馬徹合影。（ 許淑華提供）

2025/09/07 07:54

〔記者張協昇／南投報導〕外號「神力女超人」的南投縣長許淑華，政治女強人外表下藏著一顆少女心，年輕時就迷上比利時漫畫家創造的「藍色小精靈」公仔，不但購買指南書研究，還專程飛到小精靈故鄉比利時參觀博物館，並且拜訪歐洲荷蘭等地同好，交換蒐藏心得，迄今蒐藏3000個小精靈。

許淑華是南投建縣首位女縣長，但如果不是台中市舉行的國際踩舞嘉年華，攜手國際知名IP「藍色小精靈」聯合行銷，市長盧秀燕邀請她代言及展覽，誰也不知道這位外表精明能幹的女縣長，竟是小精靈公仔蒐藏家。

「藍色小精靈是我那個年代非常受歡迎的卡通，每位人物角色個性都非常鮮明，例如小美人、小聰明、小搗蛋」。談起小精靈，許淑華如數家珍，嘴角揚起微笑。她說，20年前，一次偶然機會，她在玩具店看見小精靈公仔，開啟了她的蒐藏旅程。

「每當被親友問到最喜歡哪一系列、或是哪一件小精靈，因為各個得來不易，我常開玩笑每一件都是我的寶貝，以後都是我身後的「兵馬俑」。許淑華說，因為蒐藏數量龐大且公務繁忙，目前還無法將所有藏品陳列，只能編號分類保存於箱中，這次展覽才得以讓小精靈們走出來透透氣。

許淑華強調，很感謝比利時台北代表處處長馬徹得知她是小精靈粉絲，贈送她代表比利時國旗顏色黑、黃、紅3個小精靈，也很開心自己的收集愛好，能夠成為國際交流的共同語言，未來卸任後或許會好好規劃一次特展，盼透過小精靈藏品與大家分享童年最純真美好的快樂。

南投縣長許淑華拜訪歐洲「藍色小精靈」公仔蒐藏家，交換收藏心得。（許淑華提供）

南投縣長許淑華參觀比利時「藍色小精靈」博物館，開心與小精靈公仔合影。（許淑華提供）

南投縣長許淑華政治女強人的外表下藏著一顆少女心，年輕時就迷上「藍色小精靈」公仔。（許淑華提供）

