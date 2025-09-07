黃國昌趕在柯文哲交保前返台 周玉蔻：顯然他完全判斷錯誤！

名嘴周玉蔻指出，黃國昌出國中斷行程趕回台灣，顯然對法官庭審是否延押柯文哲的結果完全判斷錯誤。（資料照）

2025/09/07 08:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，不過民眾黨主席黃國昌被發現人疑似在國外，由於柯文哲表示「再深思」，8日決定是否接受交保，黃國昌趕在柯文哲交保前返台，昨日（6日）被媒體捕捉從松山機場入境。名嘴周玉蔻指出，黃國昌出國中斷行程趕回台灣，顯然對法官庭審是否延押柯文哲的結果完全判斷錯誤。

周玉蔻6日臉書發文指出，在合議庭當天曾宣稱不會很快裁定，可能拖到10月1日，結果迅雷不及掩耳，快閃在5日、也就是黃國昌出境後裁決柯文哲7000萬交保。周玉蔻說：「狠狽不堪的黃國昌居然不敢承認人在國外，然後柯文哲繼續聞臭馬桶......黃國昌明天露面，會不會『咆哮』罵法官耍他啊？」

請繼續往下閱讀...

許多網友也在臉書發文提到：「沒有主席可以當了，兩年條款也到了，什麼都沒有了。」、「哈！盧昌配勒～」、「他是傻眼......這麼快要交棒回去？」、「中斷行程？趕回來看看主席位有沒被搶回去嗎？」、「咆哮司法不公，叫賴清德出來之類的吧......」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法