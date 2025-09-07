法院裁定柯交保當下黃國昌在國外 周軒：態度昭然若揭

周軒強調，黃國昌身為民眾黨主席，在這麼重要的時刻不在台灣坐鎮指揮，人居然在國外，這態度昭然若揭。（資料照）

2025/09/07 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院5日裁定前台北市長柯文哲7000萬交保，不過民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌僅透過臉書發文，事後被網紅「四叉貓」抓包人在國外，而黃國昌趕在柯文哲交保前返台，昨日（6日）被媒體捕捉從松山機場入境。政治工作者周軒6日深夜發文指出，在這樣重要的時刻，黃國昌沒在國內指揮，態度已昭然若揭；而國民黨先前疾呼釋放柯文哲，如今也是被人看破手腳。

周軒指出，在去年12月27日，法院裁定柯文哲3000萬交保，當時黃國昌的太太立刻搬了3000萬到法院辦理具保手續，而黃國昌沒有正面回答錢是哪來的；2025年9月5日，法院裁定柯文哲7000萬交保，據傳現在還差2000萬，但是黃國昌人居然不在台灣。而針對黃國昌的行蹤，民眾黨團主任陳智菡則說，「主席有他自己的行程」。

周軒認為，黃國昌身為民眾黨主席，在這麼重要的時刻不在台灣坐鎮指揮，人居然在國外，這態度昭然若揭。周軒強調，事情沒有大家想的那麼複雜，簡單的說就是黃國昌「不喜歡面對任何尷尬的問題」，兒子是不是美國人這一題，已經讓他左支右絀，甚至對記者出言不遜了，柯文哲出來之後的民眾黨，到底是「乾隆-嘉慶模式」還是「朱祁鎮vs朱祁鈺」，「這麼尷尬，我黃國昌真要介入嗎」？

周軒另外也提到：「最讓人看破手腳的就是國民黨。」強調從大罷免到現在，國民黨主席朱立倫講過幾次「釋放柯文哲」？就連可能參選國民黨主席、卻是讓柯文哲進土城最大推手郝龍斌，都開始喊讓柯文哲交保了，全黨上下居然沒有一個人喊出「7000萬我們國民黨幫忙付」？可見國民黨嘴巴說支持柯文哲出來，終究是嘴巴說說。

