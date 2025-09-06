陳建仁：台灣加入聯合國非為席次 因有能力貢獻全世界

台灣聯合國協進會晚上在台北市舉行2025感恩餐會，前副總統陳建仁受邀演講。（記者方賓照攝）

〔記者李文馨／台北報導〕台灣聯合國協進會今晚在台北市舉行2025感恩餐會，前副總統陳建仁受邀演講表示，政府和民間一起在經濟、文化等領域合作努力，讓全世界知道台灣是一個很好的國家，有朝一日台灣就能進入聯合國，「而台灣加入聯合國不是只為了一個席次，而是台灣有能力對全世界做出貢獻」。

陳建仁表示，1971年10月25日，聯合國通過第2758號決議，中華民國無法在聯合國代表中國，中華人民共和國卻宣稱2758號決議代表「一個中國」政策，這並不正確。他說，2758號決議只決定聯合國的中國代表權，「台灣本來就是一個主權獨立的國家，因為中華人民共和國從未統治過台澎金馬」。

陳建仁分享，總統賴清德今年兩度請他擔任特使，前往教廷參加已故教宗方濟各殯葬彌撒以及教宗良十四世就職彌撒。他在參加方濟各殯葬彌撒時，遇到美國前總統拜登，拜登當時稱讚台美合作的「癌症登月計畫」，是在中國等國家當中表現最好的；他在參加教宗良十四世就職典禮遇到美國國務卿盧比歐，盧比歐表達很高興看到台灣代表團。

陳建仁提到，遇到德國總理梅爾茨時，他對梅爾茨說「I am from Taiwan」，梅爾茨回應，台灣是一個很好的國家（Nation），並盛讚台積電在對的時間、在對的地點赴歐設廠；此外，他遇到烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基說，感謝台灣人疼惜烏克蘭，給予他們很多的援助；遇到麻生太郎時，他也表達台積電在日本設廠後，日本的半導體產業快速起飛。

陳建仁指出，隨後獲得教宗良十四世接見，他致贈教宗的其中一項禮物是教宗良十四世在秘魯擔任主教時，曾在新冠疫情期間，接受台灣捐贈2000套插管防護用具，教宗看到照片時說馬上說：「這張照片裡的人是我」。

陳建仁說，這些故事代表著，台灣若把自己的科技、文化、教育等領域產業、行業做好，讓全世界看到台灣，受到他國的肯定時，這也幫助台灣往聯合國更推進一步。

陳建仁表示，台灣是自由民主國家的典範，政府與民間一起在經濟、文化、安全各方面共同打拚，使台灣變得越來越好，讓全世界知道台灣是一個很好的國家，相信透過一步一步的努力，有朝一日台灣就能進入聯合國，「而台灣進入聯合國不是只為了一個席次，而是台灣有能力為全世界貢獻」，在新冠疫情期間台灣已經展現了這一點。

外交部常務次長葛葆萱、僑務委員會副委員長李妍慧等人受邀出席。（記者方賓照攝）

