    政治

    「全球合作暨訓練架構」登場 聚焦強化供應鏈韌性

    全球合作暨訓練架構（GCTF）於立陶宛舉辦工作坊，右起立陶宛外交部政務次長Julius Pranevičius、我國駐立陶宛代表王雪虹大使、帛琉共和國司法部長Jennifer Olegeriil、美國駐立陶宛大使Kara McDonald、公民韌性倡議（CRI）共同創辦人Tomas Kazulėnas。（外交部提供）

    2025/09/06 20:50

    〔記者方瑋立／台北報導〕我國駐立陶宛台灣代表處於當地時間4日至5日，與美國駐立陶宛大使館、立陶宛外交部及非政府組織「公民韌性倡議」（Civic Resilience Initiative, CRI）合作，在首都維爾紐斯舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，聚焦強化供應鏈韌性議題。

    外交部說明，此次活動邀集台灣、立陶宛、美國、帛琉共和國及日本產官學界代表，針對「供應鏈再思考」、「創新與靈活度」及「公私協力」三大主題進行討論。帛琉共和國司法部長Jennifer Olegeriil分享帛琉共和國抵禦經濟脅迫的經驗，我國駐歐盟兼駐比利時代表李淳大使也線上發表專題演講，探討地緣政治緊張下的經濟韌性。

    駐立陶宛代表王雪虹大使於開幕致詞時指出，民主國家正面臨威權經濟脅迫挑戰，台灣願與各國分享經驗，共同建構更具韌性的供應鏈。

    美國駐立陶宛大使Kara McDonald、立陶宛外交部次長Julius Pranevičius及CRI主席Tomas Kazulėnas也在致詞中強調，民主國家應加強合作以提升供應鏈安全。

    外交部指出，本次活動吸引近110人參與，與會者涵蓋多國產官學界，展現各國對供應鏈韌性議題的高度重視。自2015年創立以來，GCTF已發展為國際能力建構的重要平台。此次為第2度於立陶宛舉辦海外活動，展現台灣持續貢獻國際社會的決心與行動力。

