台灣物理治療學會50週年 賴清德向物理治療師提3請託

總統賴清德6日出席「台灣物理治療學會五十週年慶祝晚會」。（記者塗建榮攝）

2025/09/06 20:28

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣物理治療學會50週年，總統賴清德今（6日）回娘家，出席慶祝晚會，他強調，物理治療師法的修法能順利完成，是眾人合力的成果，但這只是起點，他也向全體物理治療師提出三項請託，希望在「健康台灣」、「長照服務」和即將成立的「運動部」三大領域，都能看到物理治療師的投入。

總統賴清德今天出席台灣物理治療學會50週年晚會，笑稱自己「一日物理治療師，終身物理治療師」。

賴清德表示，身為總統，更是物理治療師出身，他有責任完善法制，讓物理治療師有更大空間服務民眾。他提到，今天世界物理治療學會貴賓到場給予高度肯定，足見台灣的努力受到國際肯定，全體同業應以此為榮，但修法只是開始。

「未來還有三件事需要大家協助！」賴清德說，第一，總統府成立「健康台灣推動委員會」，要讓國人健康、國家更強，解決平均壽命雖增長，但「不健康年數」超過8年的問題，需要物理治療師積極參與。第二，今年65歲以上人口將達20%，進入超高齡社會，長照服務更需要物理與職能治療師加入。第三，9月9日即將成立運動部，從全民運動推廣、競技運動發展到運動產業，都需要物理治療師持續扮演後盾。

他最後也向在場師長、學長姐與學弟妹致意，並勉勵全體物理治療師們共同攜手，「個人追夢只是夢想，大家一起逐夢才能成真」，盼專業發展在台灣持續發光發熱。

物理治療師法於2023年修法通過後，鬆綁執業範圍與地點，讓健康促進、運動防護、預防保健等服務不再需醫師診斷，執業場域也拓展至醫療院所外。學會理事長王子娟致詞時感謝賴清德總統多年守護專業，是物理治療師們心中最重要的精神堡壘與支柱。

世界物理治療聯盟理事長Michel Landry則盛讚，台灣以遠見推動物理治療師法修法，成為少數承認物理治療師具備臨床決策能力的國家，不僅帶來更有效率的醫療服務，也為亞太各國提供借鏡，他也指出賴清德可能是全球首位物理治療師出身的國家領袖，「您為我們樹立了典範，深深激勵了全世界的物理治療師。」

總統賴清德（中）6日出席「台灣物理治療學會五十週年慶祝晚會」，頒獎給傑出楷模何兆邦（左）、蘇錦勤（右）博士。（記者塗建榮攝）

「台灣物理治療學會五十週年慶祝晚會」，總統賴清德向全體物理治療師提出三項請託。（記者塗建榮攝）

