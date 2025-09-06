批藍白修財劃法史上最不公 賴瑞隆籲中央調整高雄一般性補助分配

針對國民黨主導修正的財政收支劃分法爭議頻傳，立委賴瑞隆呼籲行政院應亡羊補牢，調整高雄的一般性補助分配。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/06 20:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主導修正的財政收支劃分法爭議頻傳，加劇南北差距，也被發現分配公式有嚴重問題，遭質疑是「史上最不義及烏龍的修法」；立委賴瑞隆今（6日）再批藍白惡法限制高雄發展、加大南北差距，呼籲行政院應亡羊補牢，調整高雄的一般性補助分配，勿讓高雄民眾被迫成為國民黨荒謬作為的犧牲者。

財政部日前公布115年度中央統籌分配稅款，高雄市僅獲補助757億元，台北市卻高達1149億元，兩者差距擴大近400億元。對此，賴瑞隆今天表示，他一路為了幫高雄爭取更公平的資源而努力，在本屆立法院中第一個提出財劃法修正案，建議納入空污指標，縮短南北差距；但國民黨一意孤行、惡修財劃法，公式矛盾且造成「獨厚台北」的後果，民進黨作為一個負責任的執政黨，面對大是大非的公平正義問題，應該盡全力「收拾爛攤子」，亡羊補牢。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆呼籲，行政院應重新檢討一般性補助款的分配額，正視高雄及南部的財政分配不公問題，甚至要同步衡量地方政府的「事權」與「補助款」比例是否相符，才能給南部鄉親一個交代。

賴瑞隆也向國民黨喊話，「高雄人沒有比較細漢」，希望中期目標是啟動財劃法二修，將藍白「惡修」傷害降到最低；他也點名國民黨及柯志恩，不要再惡意阻礙高雄人的發展機會，否則將成為台灣南北均衡的歷史罪人。

賴瑞隆強調，高雄長年承擔台灣工業大任，當民進黨負責任的推動「均衡台灣」目標，國民黨卻為北部利益壓榨南部資源，讓長期的南北失衡再度加劇；高雄人都已經看不下去，也將唾棄背叛高雄利益的政客。

對此，立委柯志恩重申，財政部公布115年度中央普通統籌稅款分配金額，高雄市明年獲配757.8億元，比去年還增加250.39億元，國民黨修正財政劃分收支法，幫高雄增加實質財源，民進黨立委賴瑞隆卻一再稱此修法為惡法；實際上是民進黨為了政治鬥爭，不站在高雄立場，不為高雄爭取建設和經費，從頭到尾沒提黨版、院版，而賴瑞隆到現在還在造謠，欺騙社會大眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法