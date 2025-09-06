為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    應曉薇女兒接棒參選2026？ 洪婉臻：樂見越來越多人來參選

    民進黨議員洪婉臻陪同參拜後表示，跑行程時有遇到過好幾次，應曉薇的大女兒非常年輕漂亮。（記者孫唯容攝）

    2025/09/06 17:57

    〔記者孫唯容／台北報導〕總統賴清德今（6日）啟動巡迴座談與參拜，下午前往萬華廣照宮參拜。針對國民黨北市議員應曉薇昨交保，是否交棒給女兒參選2026中正萬華區議員？民進黨議員洪婉臻陪同參拜後表示，跑行程時有遇到過好幾次，大女兒非常年輕漂亮。

    面對民進黨大罷免後內閣與黨務人事改組，總統賴清德今（6日）啟動巡迴座談與參拜，上午先前往基隆，下午就到台北。

    總統賴清德約在下午3時抵達廣照宮，現場民眾大喊總統好，中正萬華議員洪婉臻、劉耀仁等人都到場。賴清德在民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文陪同下，致贈題字匾額「神威顯赫」並一同合照。

    會後洪婉臻面對媒體訪問，問及應曉薇是否會交棒給女兒參選2026？洪婉臻表示，她不是很熟悉應曉薇的女兒，不過自己好幾次在跑地方行程時，有好幾次都有遇到應曉薇的女兒，一開始是兩個女兒都出來，後來只剩姊姊出來，因為她就是非常年輕漂亮，大家也對她覺得耳目一新。

    洪婉臻說，應曉薇昨天交保之後，後續會是怎麼樣，她不是很清楚，基本上在地現在每個想要選舉的人，都已經陸續開始有動作、拜會，其實都不奇怪也不意外，樂見越來越多人到中正萬華來參選，都是非常好的現象，一起來為中正萬華服務。

    熱門推播