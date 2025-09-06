為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴清德萬華拜廟超高人氣！里長拿帽子求簽名 民眾喊「加油」

    總統賴清德出席北市萬華廣照宮普渡參拜，人氣超旺。（記者塗建榮攝）

    2025/09/06 17:20

    〔記者孫唯容／台北報導〕總統賴清德今（6日）啟動22縣市巡迴座談與參拜，下午三時抵達萬華區廣照宮參拜，由民進黨秘書長徐國勇陪同贈匾並上香致意。賴清德參拜後向現場聚集民眾揮手致意，現場民眾也予以熱情回應、喊加油。在地中正、萬華議員洪婉臻也陪同出席參拜，她表示有在地的里長趁此機會，趕快拿帽子讓總統簽名，就是希望跟總統可以有近距離的接觸。

    賴清德在民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文陪同下，首站從基隆七堵慶濟宮出發，前往全國各地聽取地方意見、與全民溝通，下午來到台北市萬華廣照宮贈匾並上香，面對民眾的加油聲，賴清德大力揮手回應。

    洪婉臻受訪時表示，今天除了總統啟動縣市巡迴座談，黨中央也找各地議員回去開會，其實就是希望多傾聽地方的聲音，今天是普渡的大日子，總統賴清德到了萬華知名的廣照宮，其實就是要跟鄉親多互動、見面，也要多聽聽鄉親的聲音，也是非常良善的互動，也歡迎總統常常到地方走走、看看大家。

    洪婉臻說，大家也可以看到對面排了非常多的民眾，就是為了一睹總統，能夠與總統有近距離的接觸，聽聽總統想跟大家說些什麼，除了祝福大家身體健康，一切平安以外，主要也是因為民眾有蠻多話也想跟總統說，剛剛也有在地的里長趁此機會，趕快拿帽子讓總統簽名，就是希望跟總統可以有近距離的接觸。

