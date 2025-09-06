為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園升格10年累積短絀608億元 連2年遭主計總處預警

    桃園市升格10年來，累積短絀達608億餘元，構成相當大的財務壓力。（記者謝武雄攝）

    桃園市升格10年來，累積短絀達608億餘元，構成相當大的財務壓力。（記者謝武雄攝）

    2025/09/06 17:13

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市於2014年12月25日升格，10年來歲入歲出僅111年度賸餘3億元，其餘9個年度都是短絀，累積短絀達608億餘元，也導致長短債由111年度216億元攀升至去年度341.3億元，專戶調度金額更從144.7億元暴增至648億元，行政院主計總處112、113年度總預算編列及執行預警情形顯示，桃園為六都唯一被預警之直轄市。

    市府財政局表示，為降低債務利息負擔，市府於今年3月間發行社會住宅、捷運軌道2年期各6億元公債，預估每年可節約344萬餘元利息，目前利率持續攀升，發行公債將有助於節省債務付息成本，也會持續評估發行公債之可行性。

    此外市府針對修正後財劃法之關鍵指標納列「開源節流計畫獎懲要點」，由經濟發展局暨各局處持續推展招商事宜，藉以提升營利事業所得能力，後續將視財劃法實施情形及中央相關補助辦法與考核機制，整體滾動檢討調整；另督促各機關切實依規定檢討規費收費標準，對於久（遲）未調整檢討者，將列管追蹤。

    總決算報告也提到，且補助及協助收入依存度由104年度16.65％，提升至去年度25.85％，自籌財源占歲入比例，由104年度61.3％，下降至去年度43.17％，自籌財源占歲出比例，由104年度60.46％，下降至去年度41.54％，顯示桃園自有財源占比越來越低，越來越依靠中央補助。

    此外永安及竹圍漁港港區內公有停車場收費機制未落實，且部分機關規費收費標準，未依規定落實檢討，足見所屬各機關單位，對於稅課、規費、罰鍰及賠償等收入之關鍵指標，仍存有精進空間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播