桃園升格10年累積短絀608億元 連2年遭主計總處預警

桃園市升格10年來，累積短絀達608億餘元，構成相當大的財務壓力。（記者謝武雄攝）

2025/09/06 17:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市於2014年12月25日升格，10年來歲入歲出僅111年度賸餘3億元，其餘9個年度都是短絀，累積短絀達608億餘元，也導致長短債由111年度216億元攀升至去年度341.3億元，專戶調度金額更從144.7億元暴增至648億元，行政院主計總處112、113年度總預算編列及執行預警情形顯示，桃園為六都唯一被預警之直轄市。

市府財政局表示，為降低債務利息負擔，市府於今年3月間發行社會住宅、捷運軌道2年期各6億元公債，預估每年可節約344萬餘元利息，目前利率持續攀升，發行公債將有助於節省債務付息成本，也會持續評估發行公債之可行性。

請繼續往下閱讀...

此外市府針對修正後財劃法之關鍵指標納列「開源節流計畫獎懲要點」，由經濟發展局暨各局處持續推展招商事宜，藉以提升營利事業所得能力，後續將視財劃法實施情形及中央相關補助辦法與考核機制，整體滾動檢討調整；另督促各機關切實依規定檢討規費收費標準，對於久（遲）未調整檢討者，將列管追蹤。

總決算報告也提到，且補助及協助收入依存度由104年度16.65％，提升至去年度25.85％，自籌財源占歲入比例，由104年度61.3％，下降至去年度43.17％，自籌財源占歲出比例，由104年度60.46％，下降至去年度41.54％，顯示桃園自有財源占比越來越低，越來越依靠中央補助。

此外永安及竹圍漁港港區內公有停車場收費機制未落實，且部分機關規費收費標準，未依規定落實檢討，足見所屬各機關單位，對於稅課、規費、罰鍰及賠償等收入之關鍵指標，仍存有精進空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法