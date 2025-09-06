賴總統參拜文山福興宮 成綠營大安文山議員初選前哨站

總統賴清德今下午至文山福興宮參拜。（記者甘孟霖攝）

2025/09/06 16:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統賴清德今（6日）啟動巡迴座談與參拜，下午來到文山區福興宮，而此廟董事長高昌倫為深藍背景，而其子高揚凱欲投入2026民進黨大安、文山區議員初選，引發議論。今除東道主高揚凱外，現任民進黨議員王閔生、簡舒培、欲投入初選的陳聖文、劉品妡也都到場，成另類初選前哨站。

賴清德今下午來到福興宮，現場民眾簇擁高喊總統好，他也至廟內參拜並與鄉親大合照，短暫待10來分鐘就離去。

陳聖文表示，總統台北第一場就到藍營大老地盤，是很高明策略，因為人可以有色彩，但神明不會，相信這場過後民進黨會越來越好；他也說，2022曾和披藍營戰袍的高揚凱角逐，如今高改旗易幟，他樂見其成，希望不是只換一件衣服，而是真正認可民進黨的路線價值。

高揚凱受訪說，今天就是宗教活動，不管藍綠各政黨都能來，感謝總統兌現承諾回來看鄉親，政治人物跟民眾、信仰在一起，土地公並沒有派別之稱，無須對總統來拜廟多做揣測；他也說，家族在此深耕許久，對於在地感情也比外來者深，這裡就是我們的家，相信土地、家鄉的決心不容質疑。而選舉還是要一步一腳印，如果跟人民沒有連結，再大的官來站台都還好，還是腳踏實地把票選出來才最重要。

簡舒培說，先前議員王閔生參選立委時，總統就來參拜過，今天是來感謝民眾支持，拜廟沒有分藍綠，神明保佑也不分藍綠，總統來沒有獨厚特定人選問題；她也提到，今天許多新人來跑行程，民進黨是一個民主政黨，初選公開透明，沒有現任優先，歡迎有志年輕的朋友加入。

劉品妡表示，今天總統來到福興宮，是文山區重要的廟，最重要是祈求人民平安健康，每個都會來；談及選情，她則表示，新人最重要要靠經營努力，畢竟知名度還不高，初選的部分就是各自努力拚服務。

