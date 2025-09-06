柯文哲交保卻不見黃國昌 許智傑：小草要看清雙面人！

台北地院昨裁定前民眾黨主席柯文哲（圖左）7000萬元交保，現任黨主席黃國昌（圖右）卻多日未公開露面。（資料照）

2025/09/06 16:12

〔記者陳政宇／台北報導〕台北地院昨裁定前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保，現任黨主席黃國昌卻多日未公開露面，甚至傳出疑似出國。對此，民進黨立委許智傑今（6日）指出，黃國昌在直播時挑釁出國的人不應該，若他自己出國屬實，那就是說一套做一套的雙面人；且黃對於柯文哲交保的態度，擔任黨主席前後兩個樣，呼籲小草們要看清其真面目。

柯文哲律師團昨說明，柯在律見後表示需再行深思，待八日律見後決定。黃國昌在社群平台發文說，他完全理解柯文哲的心情，也希望柯在看守所內能收到支持者的期待，星期一一定要讓他點頭辦保。不過，有網友3日拍攝一張疑似黃國昌在機場的照片。

對此，許智傑受訪呼籲，希望大家幫民眾黨、柯文哲協尋黃國昌，立法院會期空檔出國散散心，本來就是可以接受的，但黃國昌在直播時挑釁出國的人不應該，若他自己出國屬實，那真的太可怕了，哪有這種說一套做一套的雙面人，怎麼對得起人民？

許智傑也質疑，黃國昌是否真心要救柯文哲？去年柯文哲交保，黃立刻籌3000萬，今年選上黨主席後，對於這次交保明顯消極很多，不只不見人影、也沒有幫忙籌錢的態度，黃國昌當黨主席前後兩個樣，呼籲小草們要看清楚黃的真面目。

至於柯文哲未馬上交保，許智傑認為，民眾黨政治算盤打得太深，陳佩琪可以看1.2億的豪宅，買台北市商辦租人，怎麼會籌不出七千萬交保柯文哲？是不是要製造他沒錢的假象？這次沒有急著喊要交保換自由，不僅可以凝聚小草的向心力，又能打悲情牌，是一個很高深的政治判斷。

許智傑預測，下週柯文哲就會交保出來，但要呼籲柯準備對自己有利的具體事證，讓司法回歸司法，不要再讓黃國昌刻意操作被迫害的悲情牌，加深藍綠對立，這不僅對司法案件無益，人民也不會買單。

